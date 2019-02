Após festa em barraca de praia, Santos irá armar telão na Vila para final

Após montar um telão no ‘Boteco na Praia’, barraca oficial do clube, na praia do Gonzaga, em Santos, o Peixe planeja um esquema maior para abrigar uma grande quantidade de torcedores para a final do Mundial de Clubes da Fifa, marcada para o próximo domingo, em Yokohama. Barcelona (Espanha) e Al Sadd (Catar) brigam por uma vaga na decisão desta quinta. A ideia da diretoria do Santos é montar telões na Vila Belmiro, que atualmente tem capacidade para pouco mais de 17 mil torcedores.

Segundo o departamento de marketing santista, a intenção é colocar dois telões para a torcida dentro do estádio e um do lado de fora, para evitar aglomerações e possíveis problemas com segurança. A cúpula alvinegra irá discutir com a Polícia Militar (PM) e a CET (Companhia de Engenharia e Tráfego de Santos) onde será instalado o telão no lado externo da Vila.

Ao contrário do que aconteceu no ‘Boteco na Praia’, onde foram vendidos ingressos para os torcedores interessados em assistir à partida – pouco mais de 200 pessoas compraram as entradas -, o Santos não pretende vender bilhetes e, sim, promover o comparecimento de seus torcedores a Vila mediante a troca de agasalhos e alimentos não-perecíveis.

O Peixe deverá promover shows musicais antes da decisão do Mundial. Porém, na Fan Fest (evento para a transmissão de jogos Fifa), o clube não poderá fazer propaganda de seus patrocinadores nesta oportunidade, já que isso é proibido pelas regras de competições da entidade que rege o esporte no mundo.