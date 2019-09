Após derrota, Cuca diz não se sentir seguro no comando do São Paulo

O técnico Cuca foi sincero após a derrota do São Paulo para o Goiás, por 1 a 0, em pleno Morumbi, nesta quarta-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Passada a partida, o comandante tricolor concedeu entrevista coletiva e admitiu não se sentir seguro no cargo de técnico da equipe por conta dos tropeços recentes.

“Se você está em um time grande e não consegue ter um aproveitamento bom, você não se sente seguro”, disse Cuca. “Não me sinto confortável, queria estar disputando o título. Quando acontece um revés assim, lógico que não me sinto confortável, assim como a diretoria não deve se sentir confortável. Mas, temos que ter confiança de que vamos conseguir reverter”.

Torcedores vaiaram o treinador durante a partida e um grupo protestou na frente do portão do Morumbi momentos depois. “Eu, Cuca, vai tomar no c*!”, gritaram os são-paulinos, revoltados. “Tá de palhaçada, salário em dia e surra atrasada!” e “Vergonha, vergonha, vergonha, time sem vergonha!” foram alguns dos cânticos entoados.

“O sentimento é ruim, porque a gente não está acostumado [a ser xingado], mas entendo e dou razão a eles. Se eu tivesse no lugar deles, estaria xingando o treinador do meu time que não ganha do CSA, do Goiás e outros jogos. Tem uma campanha quase igual à fora de casa. Fora de casa tem jogado melhor. Pagar ingresso como eles pagam, 21h30 vir aqui e ver meu time perder em casa iria fazer eu protestar da mesma maneira que eles protestaram”, afirmou Cuca.

Apesar do revés, o treinador do São Paulo enfatizou a falta de sorte de sua equipe na noite desta quarta-feira. Os donos da casa criaram inúmeras chances de gol, contudo, falharam ao mandar a bola para as redes, chegando, inclusive, a desperdiçar um pênalti no segundo tempo em cobrança de Reinaldo.

“Tipo de jogo em que você começa bem, cria chances e elas não se convertem em gol. Isso vai criando uma falta de confiança. Lembro de quando eu jogava, perdia um, dois, três gols. Na quarta chance, a bola queimava. Hoje perdemos gols incríveis, até pênalti, com jogadores experientes. Pablo é um grande jogador, mas hoje não esteve em um bom dia. Daniel Alves perdeu um gol que não costuma perder. Os caras correram, não faltou vontade”, concluiu.

Com o tropeço diante do Goiás, o São Paulo perdeu a chance de dormir na terceira colocação do Campeonato Brasileiro e piorou ainda mais seu desempenho como mandante, que agora é de quatro vitórias, seis empates e um revés.

Com os mesmos 35 pontos ganhos, o São Paulo permanece na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Pela 22ª rodada, às 19 horas (de Brasília) deste sábado, o time tricolor volta a campo para encarar justamente o líder Flamengo, no Estádio do Maracanã.

(Com Gazeta Press)