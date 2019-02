Após derrota, Barcelona aposta que alcançará o Real

Por AE

Barcelona – Ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Getafe, no último sábado, fora de casa, o Barcelona estacionou nos 28 pontos e viu o líder Real Madrid abrir seis de vantagem no Campeonato Espanhol. Mas, apesar da larga diferença e da grande fase vivida pela equipe madrilenha, o técnico Pep Guardiola e os jogadores do time catalão apostam que poderão buscar essa diferença e depois conquistar mais uma edição da competição.

“Nos levantaremos e seguiremos em frente”, ressaltou Guardiola, em entrevista coletiva, na qual minimizou o peso do revés diante do Getafe. “A derrota não é terrível. Eu não acredito que o campeonato escapuliu. Há um longo caminho ainda a ser percorrido”, acrescentou.

O treinador ainda ressaltou que não viu um Getafe superior em campo e classificou a derrota como injusta para o Barcelona. “Fizemos uma partida muito boa. Não acho que o Getafe tenha sido melhor, mas ganhou e tenho que dar parabéns ao rival. Sabíamos que era um equipe que se arma muito bem na defesa”.

O discurso do zagueiro Piqué foi parecido com o de Guardiola. “Estou convencido de que o time dará tudo para estar ali (na disputa pelo título) até o final. Faltam muitas partidas, muitos pontos por jogar. O (Real) Madrid está fazendo as coisas melhor e nós temos que contornar essa situação. Somos o Barça e seguiremos em frente”, ressaltou.

Já o atacante David Villa lembrou que o Barcelona está prestes na travar um clássico com o Real, no próximo dia 10 de dezembro, em Madri, onde poderá reduzir essa vantagem do arquirrival. “(O campeonato) não está acabado. Teremos um confronto direto contra eles em que poderemos ganhar. Agora temos de ir passo a passo”, disse.

O Real chegou aos 34 pontos no Campeonato Espanhol ao golear o Atlético de Madrid, por 4 a 1, no clássico disputado no último sábado, quando obteve a sua 12.ª vitória consecutiva.