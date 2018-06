Pivô da maior polêmica do futebol às vésperas da Copa do Mundo, o técnico Julen Lopetegui foi apresentado nesta quinta-feira pelo Real Madrid com um claro objetivo: virar a página de sua passagem pela seleção espanhola. Ele foi demitido pela federação de futebol do país a dois dias da estreia da equipe na Rússia, justamente por ter acertado sua ida para o clube madrilenho.

Lopetegui se emocionou falando a respeito da decisão da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) de demiti-lo, mas tratou de tentar olhar para o futuro. “Ontem (quarta-feira) foi o dia mais triste da minha vida desde a morte da minha mãe, mas hoje é o dia mais feliz da minha vida”, afirmou em suas primeiras palavras como técnico do Real.

O surpreendente anúncio da demissão de Lopetegui foi uma resposta da entidade à decisão do treinador de romper seu contrato unilateralmente com a seleção ao fim do Mundial da Rússia para comandar o Real Madrid. O acerto entre o técnico e o clube espanhol, que perdeu Zinedine Zidane recentemente, foi feito na terça.

Presidente da RFEF, Luis Rubiales deixou claro que a causa da dispensa foi a decisão do treinador de negociar contrato com o Real Madrid sem avisar a entidade, considerando como um ato de deslealdade. A irritação foi ainda maior graças à renovação de contrato que a entidade havia acertado recentemente com o treinador, até a Eurocopa de 2020.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, explicou a negociação com o treinador, que tanto irritou a RFEF. “O Real Madrid e Lopetegui alcançaram um acordo em algumas horas, comunicamos ao presidente da federação respeitando as cláusulas de contrato. Pensamos que o anúncio deveria ser feito antes do Mundial como mostra de transparência. Não há nenhum motivo para Julen (Lopetegui) não estar sentado no banco comandando a seleção”, declarou.

Lopetegui assinou contrato de três temporadas com o Real e chega com a responsabilidade de substituir Zidane. Em menos de três anos como técnico do time espanhol, o francês faturou três Ligas dos Campeões consecutivas, dois Mundiais de Clubes, um Campeonato Espanhol, entre outros.