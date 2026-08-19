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Esporte

Após críticas por tênis, Rafael Jódar surge com solução inusitada em quadra

Espanhol deixou adversário irritado com interrupções na partida

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 09h48 | Atualizado em 19 ago 2026, 09h49
Tenista masculino jovem, de pele clara e cabelo escuro, vestindo camiseta branca e munhequeira branca com logo Adidas, segurando uma raquete de tênis com a mão esquerda, com expressão séria e olhar fixo, em quadra de tênis com público desfocado ao fundo
Tenista Rafael Jódar (Emilee Chinn/Getty Images)
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Após críticas por tênis, Rafael Jódar surge com solução inusitada em quadra Priorizar nos meus resultados Google

Rafael Jódar encontrou uma solução inusitada para evitar novas interrupções durante suas partidas de tênis. Alvo de críticas em Cincinnati por precisar parar o jogo diversas vezes para trocar os cadarços, o espanhol apareceu na quadra nesta segunda-feira, 17, com sua raquete e uma sacola transparente cheia de pares de tênis idênticos.

Um homem de costas, vestindo moletom branco e shorts escuros, se inclina para pegar algo em uma bolsa de tênis azul em uma quadra. À direita, um par de tênis brancos está dentro de um saco plástico transparente sobre uma superfície azul
Rafael Jódar leva bolsa cheia de tênis para quadra após críticas (X/Reprodução)

A estratégia foi adotada depois da partida contra Denis Shapovalov, na segunda rodada do torneio. Jódar precisou interromper o confronto para trocar cadarços e ajustar o calçado, o que irritou o canadense. Após o breve intervalo, Rafael se recuperou na partida e acabou derrotando Denis.

As interrupções já haviam provocado críticas anteriormente. Na final do ATP 500 de Washington, no início de agosto, Jódar chegou a ficar cerca de quatro minutos fora de jogo para substituir um cadarço.

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TAGS:
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Tênis
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