Após críticas por tênis, Rafael Jódar surge com solução inusitada em quadra
Espanhol deixou adversário irritado com interrupções na partida
Rafael Jódar encontrou uma solução inusitada para evitar novas interrupções durante suas partidas de tênis. Alvo de críticas em Cincinnati por precisar parar o jogo diversas vezes para trocar os cadarços, o espanhol apareceu na quadra nesta segunda-feira, 17, com sua raquete e uma sacola transparente cheia de pares de tênis idênticos.
A estratégia foi adotada depois da partida contra Denis Shapovalov, na segunda rodada do torneio. Jódar precisou interromper o confronto para trocar cadarços e ajustar o calçado, o que irritou o canadense. Após o breve intervalo, Rafael se recuperou na partida e acabou derrotando Denis.
As interrupções já haviam provocado críticas anteriormente. Na final do ATP 500 de Washington, no início de agosto, Jódar chegou a ficar cerca de quatro minutos fora de jogo para substituir um cadarço.
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