Após contratar Anelka, time chinês ‘namora’ Drogba

O atacante Drogba poderá reencontrar um antigo companheiro na próxima temporada. Após contratar Anelka, o Shanghai Shenhua, da China, pretende seduzir o jogador marfinense, que tem contrato com o Chelsea apenas até junho. Para demonstrar seu interesse no centroavante, o dono da equipe, Zhu Jun, recorreu a uma metáfora peculiar.

‘É como paquerar uma mulher. Ela pode resistir no começo, mas se você continuar insistindo, sempre vai terminar bem. Nunca devemos desistir’, filosofou o mandatário no Weibo, microblog semelhante ao Twitter.

O atacante Drogba também está sendo cobiçado pelo Dalian Aerbin, outro clube chinês. Para vencer a concorrência com o time compatriota e com os demais interessados, Zhu Jun recorreu a mais uma metáfora, lembrando que a possível chegada do marfinense pode elevar o nível da equipe.

‘É como produzir um grande filme. Quando superestrelas como Jackie Chan, Jet Li e Zhou Xun (atores chineses) confirmam suas participações, outros atores e atrizes vão confiar no filme’, declarou.

Drogba está no Chelsea desde 2004 e passa por um momento ruim nos últimos meses. Sem conseguir repetir as atuações que o consagraram como um dos grandes atacantes do futebol mundial, o marfinense ainda negocia para renovar contrato, mas a tendência é que ele se transfira.