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Após confirmar Marc Cucurella, Real Madrid sai em busca de mais grandes nomes para reformulação

Lateral-esquerdo está atualmente na Copa do Mundo, na qual a Espanha estreia nesta segunda-feira, 15, contra Cabo Verde

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 10h45 | Atualizado em 15 jun 2026, 10h52
Jogador de futebol com cabelo encaracolado e barba, vestindo camisa vermelha e azul com o número 24, em campo sob chuva leve, com torcida desfocada ao fundo
Marc Cucurella, da Espanha, durante o amistoso internacional entre Peru e Espanha -  (Cesar Gomez/Jam Media/Getty Images)
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Após confirmar Marc Cucurella, Real Madrid sai em busca de mais grandes nomes para reformulação Priorize VEJA no Google

O Real Madrid anunciou, nesta segunda-feira, 15, um acordo firmado com o Chelsea para a transferência do defensor espanhol Marc Cucurella, que jogará no clube merengue nas próximas seis temporadas. Segundo informações de diferentes meios de comunicação, a negociação teria sido fechada por um valor próximo de 55 milhões de euros (323 milhões de reais, na cotação atual).

“O Real Madrid C. F. e o Chelsea FC chegaram a um acordo para a transferência do jogador Marc Cucurella, que fica vinculado ao nosso clube pelas próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2032”, informou o Real Madrid em um breve comunicado em seu site.

Cucurella está atualmente na Copa do Mundo de 2026, na qual a Espanha estreia nesta segunda-feira contra Cabo Verde. O lateral-esquerdo de 27 anos chegou ao Chelsea em 2022, vindo do Brighton, após ter sido formado na base do Barcelona e de uma passagem pelo Getafe.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, reeleito no início de junho após duas temporadas sem conquistar um grande título, recebeu críticas durante a campanha eleitoral por não haver nenhum jogador do clube merengue na seleção espanhola.

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O time de Madri também está muito perto de contratar o zagueiro do Liverpool Ibrahima Konaté quando seu contrato em Anfield chegar ao fim, e nomes como Bernardo Silva e Denzel Dumfries também são cogitados.

Cucurella ainda tinha dois anos de contrato com o Chelsea, com o qual conquistou o Mundial de Clubes e a Liga Conferência.

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(Com AFP)

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