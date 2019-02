Após cinco derrotas seguidas, Paulista visita Ituano pensando no G-8

Tentando reencontrar o caminho das vitórias, após cinco derrotas consecutivas, o Paulista de Jundiaí visita o Ituano nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O tradicional confronto dos ‘galos’ promete ser bastante emocionante, já que as duas equipes necessitam de vitórias para ascenderem na competição

A equipe de Jundiaí, que chegou liderar a competição, sofreu uma queda de rendimento abrupta nas últimas cinco rodadas. O último tropeço foi frente ao Linense, por 2 a 1, em partida disputada em casa no último sábado. Já o Ituano entra em campo após a sua segunda vitória na competição, por 2 a1, contra o XV de Piracicaba.

Com 13 pontos, o Paulista ocupa a décima posição do Paulistão, a dois pontos do G-8, enquanto o Ituano, com apenas oito pontos, é o 15º e teme a zona de rebaixamento do Estadual

Para a partida desta quarta-feira, o técnico Sérgio Baresi terá dois desfalques em relação à equipe que enfrentou o Linense: o volante Wellington, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e o lateral esquerdo Reinaldo, que foi expulso, cumprem suspensão automática. No entanto, o treinador contará com o retorno do lateral direito Samuel Xavier, que cumpriu suspensão automática em Lins.

‘Nosso pensamento para a partida desta quarta é apenas a vitória. A equipe está focada e concentrada. Mesmo jogando fora, vamos com o objetivo de somar os três pontos. Precisamos vencer para retornar ao G-8’, declarou o atacante Dener.

Do outro lado do confronto, o técnico Roberto Fonseca deve surpreender na escalação do Ituano, já que não poderá contar o lateral Alex, contundido, e com o Rodrigo Costa, suspenso.

‘Por necessidade e por obrigação terei uma nova formação para este jogo. Temos situações diversas para poder pensar, analisar e levar para o campo de jogo. A necessidade de pontuação das duas equipes fará um jogo muito aguerrido. A situação de momento também ajuda para isso. Claro que com as nossas necessidades eu espero conseguir o resultado que para nós é muito importante’, declarou o treinador.

FICHA TÉCNICA

ITUANO X PAULISTA

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data: 29 de fevereiro de 2012, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Alessandro Darcie

Assistentes: Caio Mesquita de Almeida e Humberto Lellis Talarico Leite

ITUANO: Roberto; Vitor Hugo, Thiago Gomes, Anderson Salles e Jancarlos; Elton (Bruno Martins), Alan Mota, Gustavo e Kleyton Domingues; Jefferson Luiz e Chapinha.

Técnico: Roberto Fonseca

PAULISTA: Vagner; Eduardo Praes, Diogo, Diego Ivo e Correia (Victor Hugo); Madson, Bruno Formigoni (Bruno Octávio), Dener e Danilo Gomes; Rychely e Welton Silva.

Técnico: Sergio Baresi