Após afastamento da seleção, Sterling pede desculpas por briga com Gomez

O atacante Raheem Sterling, do Manchester City, pediu desculpas nesta terça-feira 12 por brigar com o zagueiro Joe Gomez, do Liverpool, em treinamento da seleção inglesa. Os jogadores estavam se provocando desde o clássico do último domingo, vencido pelo time de Liverpool por 3 a 1, mas, segundo Sterling – afastado pelo técnico Gareth Southgate -, já fizeram as pazes.

“Todos sabem o quanto o jogo significa para mim. Estamos em um esporte em que as emoções são grandes. Sou homem o suficiente para admitir que me deixei levar pelas emoções. Me acertei com o Joe e estamos bem. Nós entendemos que foi algo de segundos e seguimos em frente”, explicou Sterling, em suas redes sociais.

A mais conhecida e tradicional rivalidade da Inglaterra é entre Manchester United e Liverpool, mas nos últimos anos, o City se tornou o grande adversário da equipe de Liverpool. Os dois clubes disputam diretamente a hegemonia nacional, com dois dos melhores técnicos do mundo: Pep Guardiola e Jürgen Klopp, que geralmente trocam farpas em entrevistas coletivas.

O treinador espanhol venceu as últimas duas edições do Campeonato Inglês, maior sonho de consumo do Liverpool, que não conquista a competição desde 1990. O técnico alemão, por outro lado, levantou a taça da Liga dos Campeões na última temporada, título que o Manchester City jamais conquistou em seus mais de 100 anos de história.

O zagueiro Joe Gomez, do Liverpool, se apresenta em treino da seleção inglesa com cicatriz no rosto

É inevitável que a rivalidade nas arquibancadas e na área técnica seja transferida para dentro de campo. Sterling e Gomez se estranharam no clássico e foram separados por seus companheiros. No dia seguinte, se apresentaram para treinamento da seleção inglesa, que enfrenta Montenegro e Kosovo nas Eliminatórias da Eurocopa nesta semana, mas acabaram brigando. O zagueiro do Liverpool, inclusive, apareceu no treino desta terça com cicatrizes no rosto.

O técnico Gareth Southgate optou por afastar Sterling, que desfalcará a equipe, ao menos, na primeira partida, na próxima quinta-feira. “Um dos grandes desafios e força que temos é de conseguir separar a rivalidade dos clubes da seleção nacional. Infelizmente, as emoções ainda estavam vivas. A decisão foi tomada com a aprovação de todo o time”, declarou o técnico da Inglaterra, em nota.