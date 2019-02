Após bater a cara, Felipe é integrado ao Verdão e briga por vaga

O técnico Luiz Felipe Scolari tem mais uma opção para escalar o Palmeiras a partir desta segunda-feira. Depois de ter se destacado atuando por empréstimo pelo Mogi Mirim, o meia-atacante Felipe foi integrado ao elenco alviverde na Academia de Futebol e aguarda agora a regularização de seus documentos na CBF.

Apesar de chegar como opção, o jogador deixa claro que tem a intenção de disputar um espaço na equipe titular. ‘Já conheço o grupo e acho que tudo tem sua hora. Estou chegando agora, mas é claro que vou lutar para ser titular, com tranquilidade. O objetivo de qualquer jogador é esse e comigo não é diferente’, afirmou o atleta, ao site oficial alviverde.

Felipe chegou à Academia de Futebol na manhã desta segunda-feira e foi submetido a avaliações físicas. Já no período da tarde, o garoto participou do treino com o restante do elenco.

Mesmo depois de ter se destacado pelo Mogi, Felipe também atuou por outras equipes desde 2010, pois foi cedido pelo Verdão a Rio Branco, Bahia, Olaria e Guarani. Agora, o jogador espera se firmar no Palmeiras.

‘Meu objetivo é não sair mais daqui. Passei por cinco clubes nos dois últimos anos e, para mim, isso foi ótimo. Viajei um pouquinho e bati muito a cara por aí, mas aprendi bastante e amadureci profissionalmente. Agora, volto com o pensamento de ficar no Palmeiras por um bom tempo’, comentou.

Aos 21 anos, Felipe se dispõe a jogar em duas funções: meia e segundo atacante. Pelo Palmeiras, o atleta ficou durante maior tempo na equipe B, mas ainda teve uma chance na formação principal, em 2009, sob o comando de Jorginho, em empate por 1 a 1 com o Santos.

O Verdão espera acertar a documentação do atleta até terça-feira, para deixá-lo à disposição de Luiz Felipe Scolari na partida contra o Paraná, na quarta, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.