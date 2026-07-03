Após a eliminação em Wimbledon, quais são os próximos passos de João Fonseca?

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João Fonseca foi eliminado em Wimbledon, mas seu ótimo ano continua. O tenista brasileiro se prepara para o inovador torneio UTS Rio, de 16 a 18 de julho, onde enfrentará Tallon Griekspoor e Nick Kyrgios. Após alcançar as quartas de Roland Garros, Fonseca busca consolidar sua ascensão no circuito.

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João Fonseca foi eliminado de Wimbledon após derrota na terceira rodada para o russo Roman Safiullin, 132º do ranking, nesta sexta-feira, 3. Apesar de se despedir do Grand Slam inglês, o brasileiro está em um ótimo ano de sua carreira e busca mais conquistas. Mas quais são os próximos compromissos de João na temporada?

Próximo campeonato

João entrará em quadra novamente no torneio UTS Rio, que acontecerá entre os dias 16 e 18 de julho. O brasileiro tem dois jogos marcados para o dia 17 contra o holandês Tallon Griekspoor e o australiano Nick Kyrgios. Os confrontos ocorrerão entre às 6h e 10h da manhã.

Será a primeira edição do UTS na América do Sul e o torneio, idealizado pelo ex-treinador de Serena Williams Patrick Mouratoglou, possui um formato inovador. As partidas são disputadas em quatro períodos de oito minutos e as regras envolvem o veto do segundo saque, a permissão da comunicação direta entre atleta e treinador e o uso de “cartas” que podem mudar o valor de alguns pontos.

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Além de João e seus adversários, o torneio terá outros grandes nomes do tênis como o argentino Francisco Cerúndolo, número 21 do mundo, o britânico Cameron Norrie, o francês Ugo Humbert e o norte-americano Brandon Nakashima.

Campanha de João na temporada

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O brasileiro é um dos grandes destaques na temporada. Em maio e junho deste ano, ele alcançou as quartas de finais de Roland Garros, feito que o Brasil não alcançava na chave masculina de simples desde 2004, com Gustavo Kuerten, o Guga. Além disso, no caminho do torneio, o tenista número 27 do mundo eliminou grandes nomes como Novak Djokovic e Casper Ruud.

Em Wimbledon, João, ao ser eliminado por Safiullin nesta sexta-feira, igualou a sua melhor campanha no Grand Slam inglês, em 2025, quando perdeu para o chileno Nicolas Jarry por 3 sets a 1 na terceira fase. Mas até então, ele vinha em uma campanha consistente no torneio. A joia do tênis venceu seu jogo de estreia contra o espanhol Roberto Bautista Agut, atual número 163 do ranking, e, em seguida, derrotou o holandês Jasper de Jong, 73º do ranking, ambos por 3 sets a 0.

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O primeiro adversário é ex-número 9 do ranking e já foi semifinalista do Grand Slam inglês. O outro oponente havia derrotado o João no Challenger de Estoril, em 2025, configurando-se uma revanche sucedida do brasileiro.