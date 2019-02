Após 4 vitórias, Grêmio pega Coritiba para ficar no G-4

Por Elder Ogliari

Porto Alegre – Depois de vencer quatro partidas consecutivas, o Grêmio passou a sonhar com a briga pela ponta do Campeonato Brasileiro. Para manter-se na perseguição aos líderes, o tricolor gaúcho precisa aumentar a série de triunfos ganhando também do Coritiba, neste sábado, no Couto Pereira. O clube ocupa a quarta posição, com 24 pontos, e vai terminar a rodada entre o terceiro e o quinto lugar, dependendo da combinação de resultados.

Sem o volante Souza e o artilheiro Kléber, suspensos, o técnico Vanderlei Luxemburgo deixou para definir o time na hora do jogo.

Se optar pelas substituições diretas, escalará Vilson ou Léo Gago no meio-campo e André Lima no ataque. Mas também pode optar por reforçar a marcação escalando um armador no lugar de um atacante. Neste caso, Marquinhos e Marco Antônio disputam o lugar de André Lima.