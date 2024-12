Após 20 anos, MotoGP volta a ter uma etapa do campeonato no Brasil

O Brasil se prepara para receber de volta a MotoGP, principal categoria do motociclismo mundial, a partir de março de 2026. Goiânia, com seu autódromo Ayrton Senna, foi a cidade escolhida para sediar a competição por cinco anos. A última prova da série realizada no país foi em 2004.

A escolha de Goiânia se deve à sua reputação como o melhor autódromo brasileiro para a motovelocidade, de acordo com Eric Granado, piloto brasileiro na MotoE e SuperBike. O circuito, conhecido por sua alta velocidade, com marcas finais que podem ultrapassar 350 quilômetros por hora, tem o potencial de ser o mais rápido da MotoGP.

A volta da MotoGP ao Brasil marca um momento histórico para o esporte a motor no país. O evento promete atrair um público massivo, com uma estimativa de 150 mil pessoas durante o fim de semana de corrida. Além disso, espera-se um impacto econômico significativo para o estado de Goiás, com um retorno estimado em 1 bilhão de reais, incluindo 180 milhões de reais em arrecadação de ICMS e ISS.

Para preparar o autódromo para a competição, serão investidos 50 milhões de reais em reformas e adaptações. “Já começaremos a adequação do autódromo a partir de janeiro do ano que vem, com um trabalho na pista, mas também no centro médico e camarotes”, afirmou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. As obras visam aprimorar a experiência para pilotos, equipes e espectadores.

Sucesso

A Dorna, detentora dos direitos da MotoGP, e a Brasil Motorsport, responsável pela organização do GP de São Paulo de Fórmula 1, demonstram confiança no sucesso do evento. “Com base nessa experiência, tenho convicção que a MotoGP em Goiânia será um sucesso”, declarou Alan Adler, CEO da Brasil Motorsport. Para Carmelo Ezpeleta, diretor executivo da Dorna, o Brasil é um país que não pode ficar de fora de grandes eventos. “Nós temos boas lembranças das corridas realizadas nos anos de 1987, 1988 e 1989”, disse ele.

A paixão brasileira, um circuito desafiador e a presença dos melhores pilotos do mundo garantem um espetáculo emocionante. “Estou seguro de que o evento vai ser um sucesso. E vai ajudar a formar novos pilotos brasileiros”, afirmou Diogo Moreira, jovem promessa brasileira na Moto2. O evento também impulsionará o desenvolvimento do motociclismo no país, inspirando uma nova geração de pilotos.

