Após 14 anos e com João Fonseca, Maracanãzinho será palco de torneio de tênis

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O Maracanãzinho sediará o inovador UTS Rio de 16 a 18 de julho, marcando o retorno do tênis após 14 anos. O torneio contará com João Fonseca, Nick Kyrgios e outros astros. Em ascensão, João optou por se poupar do ATP 250 de Eastbourne para focar em Wimbledon, onde será cabeça de chave.

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O Maracanãzinho sediará uma competição de tênis após 14 anos e o evento contará com a presença de João Fonseca, segundo anúncio feito nesta segunda-feira, 22. O torneio é o UTS Rio e acontecerá entre os dias 16 e 18 de julho. A organização do evento esportivo confirmou João como um dos participantes um dia antes do brasileiro anunciar sua desistência do ATP 250 de Eastbourne, nesta terça-feira, 22.

Será a primeira edição do UTS na América do Sul e o torneio, além de João, já tem outros quatro atletas confirmados: o australiano Nick Kyrgios, o britânico Cameron Norrie, o argentino Francisco Cerúndolo e o francês Ugo Humbert. Os demais participantes ainda serão divulgados nas próximas semanas.

Diferente dos torneios tradicionais de tênis, o UTS, idealizado pelo ex-treinador de Serena Williams Patrick Mouratoglou, possui um formato inovador. As partidas são disputadas em quatro períodos de oito minutos e as regras envolvem o veto do segundo saque, a permissão da comunicação direta entre atleta e treinador e o uso de “cartas” que podem mudar o valor de alguns pontos.

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Fase de João e sua desistência

João disputará a competição no Rio em um momento de ascendência em sua carreira. Ocupando a posição 27 do ranking da ATP, o brasileiro vem de uma campanha surpreendente em Roland Garros – batendo Novak Djokovic – e um bom desempenho na chave de duplas no ATP de Halle com o alemão Daniel Altmaier – chegando à final do torneio.

O tenista foi confirmado nesta segunda-feira no UTS e, um dia depois, ele anunciou a desistência do ATP 250 de Eastbourne. Como cabeça de chave número 2, João tinha um adversário confirmado na estreia, porém optou por não disputar o torneio. Segundo seu comunicado, o atleta sentiu um desconforto no ombro direito e preferiu se poupar para o Wimbledon. No Grand Slam inglês, ele garantiu uma vaga como cabeça de chave pela primeira vez em sua carreira.