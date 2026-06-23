Após 14 anos e com João Fonseca, Maracanãzinho será palco de torneio de tênis
A confirmação do brasileiro no torneio veio um dia antes de seu anúncio de desistência do ATP 250 de Eastbourne
O Maracanãzinho sediará uma competição de tênis após 14 anos e o evento contará com a presença de João Fonseca, segundo anúncio feito nesta segunda-feira, 22. O torneio é o UTS Rio e acontecerá entre os dias 16 e 18 de julho. A organização do evento esportivo confirmou João como um dos participantes um dia antes do brasileiro anunciar sua desistência do ATP 250 de Eastbourne, nesta terça-feira, 22.
Será a primeira edição do UTS na América do Sul e o torneio, além de João, já tem outros quatro atletas confirmados: o australiano Nick Kyrgios, o britânico Cameron Norrie, o argentino Francisco Cerúndolo e o francês Ugo Humbert. Os demais participantes ainda serão divulgados nas próximas semanas.
Diferente dos torneios tradicionais de tênis, o UTS, idealizado pelo ex-treinador de Serena Williams Patrick Mouratoglou, possui um formato inovador. As partidas são disputadas em quatro períodos de oito minutos e as regras envolvem o veto do segundo saque, a permissão da comunicação direta entre atleta e treinador e o uso de “cartas” que podem mudar o valor de alguns pontos.
Fase de João e sua desistência
João disputará a competição no Rio em um momento de ascendência em sua carreira. Ocupando a posição 27 do ranking da ATP, o brasileiro vem de uma campanha surpreendente em Roland Garros – batendo Novak Djokovic – e um bom desempenho na chave de duplas no ATP de Halle com o alemão Daniel Altmaier – chegando à final do torneio.
O tenista foi confirmado nesta segunda-feira no UTS e, um dia depois, ele anunciou a desistência do ATP 250 de Eastbourne. Como cabeça de chave número 2, João tinha um adversário confirmado na estreia, porém optou por não disputar o torneio. Segundo seu comunicado, o atleta sentiu um desconforto no ombro direito e preferiu se poupar para o Wimbledon. No Grand Slam inglês, ele garantiu uma vaga como cabeça de chave pela primeira vez em sua carreira.