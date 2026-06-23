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Esporte

Após 14 anos e com João Fonseca, Maracanãzinho será palco de torneio de tênis

A confirmação do brasileiro no torneio veio um dia antes de seu anúncio de desistência do ATP 250 de Eastbourne

Por Gabriel Bussolotti Silveira 23 jun 2026, 12h40 | Atualizado em 23 jun 2026, 13h01
Tenista masculino jovem, de boné branco e camisa roxa salpicada, comemora com punho cerrado e raquete vermelha na mão direita, em quadra de saibro
João Fonseca em Roland Garros (James Fearn/Getty Images)
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Após 14 anos e com João Fonseca, Maracanãzinho será palco de torneio de tênis Priorize VEJA no Google

O Maracanãzinho sediará uma competição de tênis após 14 anos e o evento contará com a presença de João Fonseca, segundo anúncio feito nesta segunda-feira, 22. O torneio é o UTS Rio e acontecerá entre os dias 16 e 18 de julho. A organização do evento esportivo confirmou João como um dos participantes um dia antes do brasileiro anunciar sua desistência do ATP 250 de Eastbourne, nesta terça-feira, 22.

Será a primeira edição do UTS na América do Sul e o torneio, além de João, já tem outros quatro atletas confirmados: o australiano Nick Kyrgios, o britânico Cameron Norrie, o argentino Francisco Cerúndolo e o francês Ugo Humbert. Os demais participantes ainda serão divulgados nas próximas semanas.

Diferente dos torneios tradicionais de tênis, o UTS, idealizado pelo ex-treinador de Serena Williams Patrick Mouratoglou, possui um formato inovador. As partidas são disputadas em quatro períodos de oito minutos e as regras envolvem o veto do segundo saque, a permissão da comunicação direta entre atleta e treinador e o uso de “cartas” que podem mudar o valor de alguns pontos.

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Fase de João e sua desistência

João disputará a competição no Rio em um momento de ascendência em sua carreira. Ocupando a posição 27 do ranking da ATP, o brasileiro vem de uma campanha surpreendente em Roland Garros – batendo Novak Djokovic – e um bom desempenho na chave de duplas no ATP de Halle com o alemão Daniel Altmaier – chegando à final do torneio.

O tenista foi confirmado nesta segunda-feira no UTS e, um dia depois, ele anunciou a desistência do ATP 250 de Eastbourne. Como cabeça de chave número 2, João tinha um adversário confirmado na estreia, porém optou por não disputar o torneio. Segundo seu comunicado, o atleta sentiu um desconforto no ombro direito e preferiu se poupar para o Wimbledon. No Grand Slam inglês, ele garantiu uma vaga como cabeça de chave pela primeira vez em sua carreira.

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