Giannis Antetokounmpo troca de equipe na NBA após 13 temporadas nos Bucks

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Giannis Antetokounmpo deixa o Milwaukee Bucks após 13 temporadas, marcando o fim de uma era, e se transfere para o Miami Heat. A negociação, que inclui Bobby Portis por Tyler Herro e outras escolhas de draft, promete fortalecer a franquia da Flórida. A relação desgastada culminou na saída do astro grego, campeão da NBA pelos Bucks.

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Giannis Antetokounmpo se transferirá ao Miami Heat após 13 temporadas de sua carreira no Milwaukee Bucks, segundo o jornalista norte-americano Shams Charania, da ESPN. Apesar de ter escrito uma história na franquia do estado de Wisconsin, a relação do astro grego com o time estava desgastada há alguns anos. O Boston Celtics também demonstrou interesse, mas o clube da Flórida se deu melhor.

O acordo prevê a troca de Antetokounmpo e Bobby Portis, dos Bucks, por Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., três escolhas de primeira rodada do Draft, e outros dois jogadores. De acordo com a ESPN, a negociação está prestes a ser anunciada e isso pode acontecer a qualquer momento.

Fim de uma era

A saída de Antetokounmpo coloca um fim nas diversas especulações que giravam em torno do jogador. Após mais de uma década vivida entre o grego e os Bucks, o rompimento dos dois parecia inevitável. Apesar do protagonismo, o atleta não vivia um bom momento na equipe e se lesionou algumas vezes na temporada deste ano, o que culminou no fim de sua passagem.

A ida ao Miami Heat, porém, não apagará a era Antetokounmpo nos Bucks. Defendendo a franquia, o jogador de 31 anos disputou 895 partidas, foi duas vezes MVP e alcançou dez vezes o All-Star. Após 8 anos de sua chegada ao time, escolhido na 15ª posição do Draft, ele liderou a equipe à conquista da NBA, em 2021, após um jejum de 50 anos sem títulos.

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Miami Heat

Além do time da Flórida, o Celtics também demonstrou interesse pelo Antetokounmpo. A franquia de Boston ofereceu o astro Jaylen Brown e duas escolhas de primeira rodada, porém os Bucks preferiram a outra oferta.

A transferência do grego trará competitividade ao Miami e segue uma tradição do time na contratação de grandes nomes como, por exemplo, LeBron James, Shaquille O’Neal, e Jimmy Butler.