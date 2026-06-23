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Esporte

Giannis Antetokounmpo troca de equipe na NBA após 13 temporadas nos Bucks

A relação entre o astro grego e o time de Milwaukee já estava desgastada

Por Gabriel Bussolotti Silveira 23 jun 2026, 11h07 | Atualizado em 23 jun 2026, 11h37
Giannis Antetokounmpo aquecendo antes do jogo
Giannis Antetokounmpo aquecendo antes do jogo (John Fisher/Getty Images)
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Giannis Antetokounmpo troca de equipe na NBA após 13 temporadas nos Bucks Priorize VEJA no Google

Giannis Antetokounmpo se transferirá ao Miami Heat após 13 temporadas de sua carreira no Milwaukee Bucks, segundo o jornalista norte-americano Shams Charania, da ESPN. Apesar de ter escrito uma história na franquia do estado de Wisconsin, a relação do astro grego com o time estava desgastada há alguns anos. O Boston Celtics também demonstrou interesse, mas o clube da Flórida se deu melhor.

O acordo prevê a troca de Antetokounmpo e Bobby Portis, dos Bucks, por Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., três escolhas de primeira rodada do Draft, e outros dois jogadores. De acordo com a ESPN, a negociação está prestes a ser anunciada e isso pode acontecer a qualquer momento. 

Fim de uma era

A saída de Antetokounmpo coloca um fim nas diversas especulações que giravam em torno do jogador. Após mais de uma década vivida entre o grego e os Bucks, o rompimento dos dois parecia inevitável. Apesar do protagonismo, o atleta não vivia um bom momento na equipe e se lesionou algumas vezes na temporada deste ano, o que culminou no fim de sua passagem.

Siga

A ida ao Miami Heat, porém, não apagará a era Antetokounmpo nos Bucks. Defendendo a franquia, o jogador de 31 anos disputou 895 partidas, foi duas vezes MVP e alcançou dez vezes o All-Star. Após 8 anos de sua chegada ao time, escolhido na 15ª posição do Draft, ele liderou a equipe à conquista da NBA, em 2021, após um jejum de 50 anos sem títulos.

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Miami Heat

Além do time da Flórida, o Celtics também demonstrou interesse pelo Antetokounmpo. A franquia de Boston ofereceu o astro Jaylen Brown e duas escolhas de primeira rodada, porém os Bucks preferiram a outra oferta.

A transferência do grego trará competitividade ao Miami e segue uma tradição do time na contratação de grandes nomes como, por exemplo, LeBron James, Shaquille O’Neal, e Jimmy Butler.

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