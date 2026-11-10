Apesar de receber apoio, Endrick não descarta saída do Real Madrid

O atacante da Seleção Brasileira Endrick afirmou nesta terça-feira , 10, que não descarta a possibilidade de mudar de clube na próxima janela de transferências europeia para ter mais minutos de jogo e continuar no radar do treinador italiano Carlo Ancelotti.

“Não sei o que vai acontecer em janeiro. Peço apenas para fazer o melhor para a minha carreira. Vou seguir com os meus pés no chão para fazer o melhor”, declarou o jogador do Real Madrid de 20 anos, o primeiro dos 26 convocados por Ancelotti para os amistosos de novembro contra o Japão e Singapura a falar com a imprensa.

“Sou muito jovem. Não é que eu precise me atirar do penhasco, porque eu tenho 20 anos ainda. Preciso ver o que vai acontecer e só quero jogar. Só quero ser feliz, poder ajudar meus companheiros, fazer gol, fazer assistência, igual pude fazer no Lyon que foi, sem dúvida ou não, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida”, afirmou.

Endrick foi emprestado pelo Real Madrid ao Lyon na última janela de inverno do futebol europeu. No clube francês, disputou 21 partidas, com 8 gols e 8 assistências. “Madri é uma cidade maravilhosa, mas sempre vou fazer de tudo para alavancar minha carreira”, acrescentou.

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O atleta admitiu estar consciente da dura concorrência que enfrenta no ataque do clube merengue. “É uma oportunidade estar no Real Madrid. Mas sei que lá eu tenho, na minha posição, um dos melhores jogadores do mundo, Kylian Mbappé. Sabemos o que ele é, um Bola de Ouro”, afirmou o jogador revelado no Palmeiras.

Lesionado no início da temporada, Endrick soma apenas 141 minutos em toda a temporada, com quatro jogos no Campeonato Espanhol e três na Liga dos Campeões, e apenas um gol marcado.

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Apesar dos poucos minutos em campo, o atacante fez elogios ao seu treinador, o português José Mourinho. “Mourinho é um cara que eu acredito bastante, porque todos os dias ele fala comigo, pergunta como eu estou, mas nada é sobre futebol. É sempre sobre como está minha vida pessoal. Isso eu valorizo bastante porque é um dos primeiros treinadores que chega, conversa comigo, me acolhe bastante. Isso eu agradeço bastante”, ressaltou.

Também falou sobre o Japão, próximo adversário do Brasil e que a Seleção eliminou nas oitavas de final da última Copa do Mundo (2 a 1). “Aquele jogo contra o Japão foi bem especial. Infelizmente teve a lesão do Paquetá e eu pude entrar no segundo tempo. A gente estava atrás do placar, mas conseguiu reverter e trazer a classificação para o Brasil. Aquele foi mais um passo que tive na minha carreira, na Seleção”, recordou.

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O Brasil enfrenta o Japão em Singapura neste próximo sábado, 14, às 7h15, no horário de Brasília. Três dias depois, a Seleção jogará contra Singapura, às 7h. Ambas as partidas acontecerão no Estádio Nacional de Singapura.

(Com AFP)