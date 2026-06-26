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Esporte

Apesar da derrota para Turquia, Pochettino recebe proposta de renovação nos EUA

Técnico argentino assumiu o cargo em 2024 para comandar a equipe na Copa do Mundo em casa

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 17h18 | Atualizado em 26 jun 2026, 17h32
Homem de barba e cabelo castanho, vestindo camisa azul-marinho com bolsos frontais, olhando para cima em um estádio lotado. Ao fundo, um telão exibe FIFA WORLD CUP 2026 e SEATTLE.
Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos EUA (Jane Gershovich/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Apesar da derrota para Turquia, Pochettino recebe proposta de renovação nos EUA Priorize VEJA no Google

Apesar da derrota por 3 a 2 para a Turquia nesta quinta, 25, o técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, segue nos planos da Federação de Futebol dos EUA. Ele recebeu uma proposta de renovação para seguir no cargo até a Copa do Mundo de 2030, segundo o jornal The Athletic, braço esportivo do New York Times

Pochettino está no cargo desde setembro de 2024, após a saída de Gregg Berhalter. Ele assumiu a equipe em um ciclo decisivo com uma boa geração de jogadores e o incentivo da torcida local como co-sede da Copa do Mundo.

O contrato de Pochettino expira ao final da Copa do Mundo deste ano, segundo o jornal americano, mas conversas para renovação acontecem há alguns meses com uma proposta de quatro anos. A oferta para o argentino foi feita antes do torneio, diante do interesse da federação pela continuidade do trabalho.

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O técnico campeão da Tríplice Coroa na França pelo PSG e vice-campeão da Champions pelo Tottenham entrou na mira de clubes europeus, como o Milan, com o bom trabalho à frente dos EUA.

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Com vitórias contra Paraguai e Austrália nas primeiras rodadas, e atuações convincentes sob comando de Pochettino, os EUA já estavam classificados em 1º lugar do grupo D para o mata-mata antes da derrota para a Turquia. A seleção enfrentará a Bósnia e Herzegovina na fase de 16 avos.

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