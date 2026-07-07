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Esporte

Apenas um jogador do Brasileirão segue na disputa da Copa do Mundo 2026

Atacante do Palmeiras avançou às quartas de final com a Argentina

Por Maria Trombini 7 jul 2026, 21h43
Homem jovem, com barba e cabelo escuro bem cortado, veste jaqueta branca com listras azuis claras no ombro, olhando para baixo com expressão séria em um ambiente esportivo com luzes vermelhas e azuis desfocadas ao fundo
Até agora, Flaco López atuou em apenas um jogo da Copa (Jose Breton/Pics Action/NurPhoto/Getty Images)
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Apenas um jogador do Brasileirão segue na disputa da Copa do Mundo 2026 Priorize VEJA no Google

Com a eliminação da Colômbia para a Suíça, nesta terça-feira (7), resta apenas um jogador do Campeonato Brasileiro na disputa da Copa do Mundo de 2026: o atacante Flaco López, que atua no Palmeiras, avançou às quartas de final com a Argentina.

A Colômbia possuía quatro atletas que atuam no futebol brasileiro, mas todos deram adeus ao torneio após a derrota nos pênaltis para os suíços. Com a classificação da Argentina sobre o Egito, Flaco López passou a ser o único representante do Brasileirão ainda na disputa pelo título.

Até o momento, Flaco López disputou apenas oito minutos na Copa do Mundo. O atacante entrou nos minutos finais da vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Jordânia, ainda na fase de grupos, e não voltou a ser utilizado nas partidas seguintes.

A edição de 2026 contou com um recorde de 32 jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro convocados para a Copa do Mundo. Até então, a maior marca era a de 1974, quando 27 atletas do futebol brasileiro disputaram o Mundial: 22 pela seleção brasileira, três pelo Uruguai, um pela Argentina e um pelo Chile.

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Brasil, Paraguai e Uruguai foram as seleções com mais convocados do Brasileirão, com sete jogadores cada. O Equador apareceu na sequência, com cinco atletas. A Colômbia teve quatro representantes, enquanto Argentina e Holanda completaram a lista, com um jogador cada.

O Campeonato Brasileiro será retomado três dias antes da final da Copa do Mundo, marcada para o próximo domingo (19).

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Santos x Botafogo e Vitória x Vasco abrem a 19ª rodada na quinta-feira (16). Outras duas partidas acontecem antes da decisão do Mundial: Fluminense x Bragantino e Mirassol x Grêmio entram em campo na sexta-feira (17).

O Palmeiras de Flaco López volta a jogar na quarta-feira (22), quando enfrenta o Coritiba.

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Copa do Mundo 2026
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