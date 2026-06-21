Aos 96 anos, Copa do Mundo chega a 1.000 jogos

A Copa do Mundo completou 1.000 jogos neste domingo, 21, com a partida entre Japão e Tunísia. Ao todo, serão 104 jogos em 2026 – no maior Mundial de todos os tempos.

A Fifa preparou um patch especial para as camisas da arbitragem e das duas seleções. Na torcida, foi possível ver balões e outras alusões à milésima partida.

Esta é a 23ª edição desde 1930, no Uruguai. O país sulamericano também será um dos seis anfitriões de 2030 em comemoração ao centenário do Mundial.

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A Copa do Mundo de 1930 começou com dois jogos simultâneos: França 4×1 México e Estados Unidos 3×0 Bélgica. O mesmo aconteceu no “500º jogo”, em 1994, com Grécia 0x2 Nigéria e Argentina 0x2 Bulgária – pela última rodada da fase de grupos.

A França participou quatro vezes dos jogos especiais e a Alemanha de três. Já a seleção brasileira nunca esteve em nenhum.

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Confira o resto da lista:

100º jogo (1954) – Áustria 3×1 Uruguai

200º jogo (1966) – Inglaterra 4×2 Alemanha

300º jogo (1978) – Alemanha 2×2 Holanda

400º jogo (1986) – Argentina 1×0 Uruguai

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600º jogo (2002) – França 0x0 Uruguai

700º jogo (2006) – Espanha 1×3 França

800º jogo (2014) – Alemanha 2×2 Gana

900º jogo (2018) – França 4×2 Croácia

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Campeões da Copa do Mundo

5 títulos – Brasil

4 títulos – Alemanha e Itália

3 títulos – Argentina

2 títulos – França e Uruguai

1 título – Inglaterra e Espanha