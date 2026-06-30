Na volta às quadras, Serena Williams é eliminada na primeira fase de Wimbledon

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Serena Williams, aos 44, marcou seu aguardado retorno às quadras de simples em Wimbledon, após 1.397 dias. Enfrentando a jovem Maya Joint, a lenda do tênis perdeu o primeiro set, mas a emoção da volta à grama sagrada marca um momento histórico no esporte. Saiba mais sobre sua jornada e o desafio atual.

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Serena Williams, a lenda do tênis, retornou às quadras de grama em Wimbledon, nesta terça-feira, 30, após 1.397 dias sem disputar uma partida de simples. Aos 44 anos, a tenista multicampeã foi eliminada pela australiana Maya Joint (87ª do ranking). Serena perdeu por 6-3, 6-7 (6/8), 6-3, após ter iniciado seu retorno ao circuito com uma vitória seguida de uma derrota nas duplas no início de junho. Ela e sua irmã mais velha, Venus, ainda precisam disputar o torneio de duplas de Wimbledon, que começa na quinta-feira.

O início do retorno

A norte-americana retornou ao circuito neste ano no WTA 500 de Queen’s. Ao lado da canadense Victoria Mboko, Serena chegou às quartas de finais da chave de duplas do torneio em Londres – elas desistiram devido a uma lesão de Mboko. Uma semana depois, a lenda do esporte jogou novamente a chave de duplas, mas, agora, com a tcheca Karolina Muchova no WTA 500 de Berlim – perderam na estreia.

A volta ao simples

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A última partida oficial da norte-americana 23 vezes campeã de Grand Slam em simples, no entanto, foi na edição de 2022 do US Open. No dia 22 deste mês, a organização do Wimbledon anunciou a presença de Serena novamente nas quadras de grama da competição. No Grand Slam inglês, ela ganhou diversos títulos em sua carreira: foram sete em simples e sete em duplas.

Oito dias depois do anúncio, Serena entra em quadra nesta terça-feira. Joint, a adversária da lenda do tênis, tem 20 anos. Em 2006, quando a australiana nasceu, a norte-americana já havia conquistado oito títulos de Grand Slam, tendo vencido duas vezes a chave de simples de cada um dos quatro principais torneios do circuito.

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Quando Joint descobriu que enfrentaria Serena, ela achou que era uma piada, declarou a tenista. O melhor resultado em Slams da número 87 do mundo foi chegar à segunda rodada do US Open, em 2024 e 2025.