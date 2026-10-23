Aos 41 anos, Lebron James alcança novo recorde na carreira com virada do Sixers
Com Embiid, Jaylen Brown, Maxey e Edgecombe, equipe de Filadéfia superou Cleveland Cavaliers após ficar 29 pontos atrás no placar
O Philadelphia 76ers venceu o Cleveland Cavaliers por 114 a 106 nesta quinta, 22. No primeiro jogo como mandante na temporada da NBA, a franquia de Filadélfia fez valer a expectativa dos torcedores pelo time estrelado e buscou a vitória após ficar 29 pontos atrás no placar. A virada se tornou a maior da carreira de Lebron James, em sua 24ª temporada na competição.
Tyrese Maxey foi o destaque dos donos da casa e cestinha da partida com 32 pontos, mesma quantidade de Donovan Mitchell dos Cavs. Pelos Sixers, os outros titulares também tiveram pontuação de dois dígitos: Joel Embiid marcou 24 pontos, Jaylen Brown anotou 21, Lebron fez 17 e o caçula do quinteto, VJ Edgecombe, terminou a noite com 11 pontos.
Na estreia diante da sua torcida, a equipe de Philadelphia começou abaixo do esperado pelos fãs na Xfinity Mobile Arena e chegou a ser vaiada pela performance. No final do primeiro tempo, o Cleveland abriu 29 pontos de vantagem em relação aos anfitriões e foi para o intervalo com 69 a 45 à favor no placar.
Na volta dos vestiários, os Sixers construíram sua recuperação, marcando 37 pontos contra 21 dos Cavs no terceiro quarto, e alcançaram a virada no último período, com o dobro da pontuação em relação ao adversário: 32 pontos para os donos da casa e 16 para os visitantes.
Em entrevista pós-jogo, Lebron James avaliou sua estreia em casa pela nova equipe: “Foi tudo o que eu sonhei e muito mais”, disse. “Recebemos as vaias, e isso foi incrível. Nós merecemos. E depois vieram os aplausos, e quase fizemos o teto desabar hoje à noite, no bom sentido. Foi uma noite e tanto.”
A virada se tornou a maior da carreira de 24 anos de Lebron James na NBA e também a maior do Philadelphia 76ers desde a temporada 1996/97, quando a liga passou a registrar e contabilizar os pontos do jogo com mais detalhes.