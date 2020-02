Aos 23 anos, chileno conquista Rio Open e entrará no Top 20 mundial

O chileno Cristian Garín, número 25 do ranking da ATP, venceu o italiano Gianluca Mager neste domingo 23, por 2 sets a 0 (parciais de 7×6/7×5), e se sagrou campeão do Rio Open 2020. O tenista de 23 anos precisou de apenas 1h34 para confirmar o favoritismo contra o italiano, 128 do mundo.

Garín era um dos candidatos ao título no Rio, mas corria por fora antes das lesões do Matteo Berretini (8º) e do argentino Diego Schwartzman (13º). O ATP 500 brasileiro ainda teve a derrota surpreendente de Dominic Thiem (4º), que estava longe de seu melhor desempenho físico, para o finalista Mager. A queda do austríaco foi um dos fatores que facilitou para Garín, mas o talentoso tenista chileno, em ascensão na carreira, foi o jogador mais sólido do torneio e, com o resultado, vai entrar no Top 20 mundial pela primeira vez.

A derrota de Mager sequer pode ser considerada amarga, pois o italiano, nem em seus melhores sonhos, seria capaz de imaginar a incrível campanha que teve no Rio Open. Ele chegou ao Rio de Janeiro para disputar o qualifying como um desconhecido e deixará o Brasil com um lugar no Top 80 mundial, aos 25 anos. O novo ranking de Mager lhe dará a possibilidade de disputar ainda mais torneios importantes e tentar melhorar ainda mais sua posição.

Surpresa nas duplas:

O espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos foram campeões do Rio Open 2020 ao vencer os italianos Federico Gaio e Salvatore Caruso, por 2 sets a 1 (parciais de 6×4/5×7/10×7). Favoritos na decisão, Granollers e Zeballos tiveram dificuldades e precisaram virar o jogo no super tie break para alcançar o título.

Os italianos proporcionaram os resultados mais surpreendentes do torneio. Na chave de simples, Mager chegou à final. Nas duplas, Gaio e Caruso derrubaram Mate Pavic e Bruno Soares nas quartas de final, além de Marcelo Melo e Lukazs Kubot na semifinal. As improváveis vitórias se somaram ao triunfo de Granollers e Zeballos contra Felipe Meligeni e Thiago Monteiro, na outra semifinal, que tirou novamente as chances do Brasil de ter um campeão no Rio Open.