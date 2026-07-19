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Aos 19 anos, piloto italiano enfrenta o caos do GP da Bélgica e sai ainda mais forte na F1

Longe do pódio, brasileiro Gabriel Bortoleto construiu mais um resultado positivo e mantém a Audi somando pontos na temporada

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 13h31
Carro de Fórmula 1 preto e prata com detalhes azuis, pilotado por um corredor com capacete colorido, em uma pista de corrida escura com zebras vermelhas e amarelas ao fundo
Kimi Antonelli: vitória amplia liderança no Mundial de Fórmula 1 (Clive Mason/Getty Images)
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O GP da Bélgica 2026 fugiu do roteiro previsível de Spa-Francorchamps. A prova deste domingo, 19, reservou colisões logo na largada, punições e uma disputa estratégica intensa nos boxes — e teve no italiano Kimi Antonelli, aos 19 anos, o nome que se destacou em meio ao caos. O piloto da Mercedes resistiu a uma tentativa de ultrapassagem de Max Verstappen na Eau Rouge já na primeira volta e respondeu à altura pouco depois. Na sequência, na curva Les Combes, George Russell foi tirado da prova após um toque com seu ex-companheiro de equipe, Lewis Hamilton. Russell abandonou a corrida, enquanto Hamilton recebeu uma punição de cinco segundos pelo incidente.

Um Safety Car Virtual acionado durante a corrida abriu espaço para uma manobra estratégica da Ferrari. A equipe antecipou o pit stop de Charles Leclerc, o que o colocou na liderança por 12 voltas. A vantagem, no entanto, não se sustentou: Antonelli administrou a diferença com paciência e, na volta 34, ultrapassou o monegasco na reta Kemmel para assumir a ponta de forma definitiva.

Enquanto Leclerc buscava se manter à frente, o domingo de Hamilton seguia por um caminho mais difícil. Além da punição recebida na largada, o piloto britânico criticou publicamente a estratégia de pneus definida pela Ferrari e se envolveu em um esbarrão com um mecânico durante uma passagem pelos boxes. O heptacampeão terminou a corrida em quarto lugar. Em contraste, Verstappen teve uma atuação discreta, mas consistente: sem se envolver nos principais incidentes e mantendo ritmo competitivo com a Red Bull, fechou o pódio em terceiro.

Piloto de corrida com boné azul e macacão preto, sorrindo e fazendo sinal de positivo, em frente a uma garagem com carros vermelhos e o logo DHL
Kimi Antonelli vence DP da Bélgica: nova geração de pilotos – (Mark Sutton/Getty Images)
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E o Brasil?

Fora da briga pelas primeiras posições, o brasileiro Gabriel Bortoleto teve um desempenho de destaque. Spa-Francorchamps, com suas retas longas, não é o traçado mais favorável ao carro da Audi, e o piloto ainda perdeu posições em uma largada conturbada. Ainda assim, aproveitou a mesma janela do Safety Car Virtual para antecipar sua parada nos boxes — decisão que se mostrou acertada. Bortoleto cruzou a linha de chegada em oitavo lugar, somando dez pontos e marcando sua terceira pontuação na temporada de 2026.

Siga

Ao fim da corrida na Bélgica, o campeonato caminha para uma definição cada vez mais clara. Com seis vitórias na temporada, Antonelli abre 45 pontos de vantagem sobre Hamilton na liderança do mundial de pilotos. A Fórmula 1 segue agora para Hungaroring, na Hungria, na próxima etapa, com a pergunta em aberto sobre se algum rival será capaz de reduzir a distância — ou se aos demais pilotos restará disputar o segundo lugar do campeonato.

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