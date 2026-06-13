Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo; confira bastidores de VEJA

Ler Resumo





A Seleção Brasileira inicia sua jornada em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo 2026 enfrentando o Marrocos neste sábado. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil estreia contra a surpreendente seleção marroquina, que vem de uma histórica campanha no último Mundial. Um confronto decisivo para o Grupo C e para o novo ciclo da equipe.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A seleção brasileira dá o seu primeiro passo em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo 2026 neste sábado, 13. A equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos às 19h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. O confronto válido pelo grupo C marca a estreia das seleções na competição com número recorde de 48 participantes.

O Brasil chega ao Mundial após um ciclo complicado, com trocas de treinadores e a pior campanha nas Eliminatórias. O italiano Carlo Ancelotti assumiu o cargo de técnico da equipe em maio de 2025, e completou um ano de trabalho a menos de um mês para o início da Copa do Mundo. Em 12 jogos à frente da seleção, conquistou sete vitórias, dois empates e sofreu duas derrotas, com 26 gols marcados e 11 contra.

O Marrocos chega para a Copa de 2026 com a chancela prestigiosa da campanha de quarto lugar na última edição. Em janeiro deste ano, perdeu a final da Copa Africana de Nações em casa para o Senegal, mas ficou com o título após decisão pós-jogo da Confederação Africana de Futebol (CAF). Porém, a três meses do Mundial, o técnico Walid Regragui, à frente da equipe nos bons resultados da equipe, foi demitido e Mohamed Ouahbi, da seleção marroquina sub-20, assumiu e comanda o time no torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.

Completam o grupo C junto de Brasil e Marrocos, as seleções da Escócia e do Haiti. O vencedor da chave enfrenta o segundo colocado do grupo F (Holanda, Japão, Suécia e Tunísia), enquanto o segundo colocado enfrenta o vencedor do grupo adversário. O terceiro colocado também pode se classificar se for um dos oito melhores na colocação entre todos os 12 grupos.

Continua após a publicidade

Acompanhe atualizações ao vivo do jogo entre Brasil e Marrocos:

(atualize a página do navegador)

Continua após a publicidade

21h06 – Encerramos por aqui a cobertura ao vivo da estreia do Brasil na Copa do Mundo!

21h05 – Termina o jogo em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos.

20h40 – Danilo Santos entrou no lugar de Bruno Guimarães.

Continua após a publicidade

20h26 – Igor Thiago e Paquetá são substituídos por Luis Henrique e Matheus Cunha.

20h23 – Brasil voltou mais organizado. A entrada de Danilo na lateral e a ida de Raphinha para direita deixou atacante mais presente no jogo.

20h10 – Começa o segundo tempo.

Continua após a publicidade

20h09 – Os jogadores voltam para o campo. Fabinho se prepara para entrar e Danilo, do Flamengo, no lugar de Casemiro e Ibañez, ambos amarelados no primeiro tempo.

19h53 – Termina o primeiro tempo. 1 a 1 entre Brasil e Marrocos.

19h46 – O prefeito da cidade de Nova York, Zohran Mamdani está presente no estádio.

Continua após a publicidade

19h45 – Autor do gol, Vini Jr. disse em coletiva, ontem, 12, reconheceu a boa fase: “É o momento mais especial da minha carreira onde eu chego no meu nível físico e técnico como eu sempre sonhei. Não tive nenhuma lesão toda temporada, me preparei muito bem para chegar nesse momento.”

19h36 – Gol do Brasil! Vinícius Jr. faz jogada pela esquerda e puxa para dentro da área e acerta belo chute aberto. 1 a 1.

19h23 – Marrocos abre o placar contra o Brasil. Saibari recebe uma bola entre os dois zagueiros brasileiros e cavou por cima do goleiro Alisson. 1 a 0 para o Marrocos.

19h19 – O Marrocos tem mais posse de bola nos primeiros minutos. O lateral-direito Hakimi chegou pela direita e arriscou um chute para fora. Na primeira chegada do Brasil no ataque, Vini Jr. avançou pela linha de fundo na esquerda e cruzou para área. Igor Thiago se desvencilhou da marcação na área, mas cabeceou para fora.

19h16 – Acompanhe o jogo lance a lance neste link.

19h04 – Apita o árbitro! Continue por aqui para ler bastidores exclusivos de VEJA!

19h – Os jogadores se cumprimentam e as bandeiras são recolhidas do campo. Vai começar!

18h59 – Hino nacional marroquinho é executado.

18h57 – Hino nacional brasileiro é executado no estádio Nova York e Nova Jersey

18h55 – Todos os jogadores sobem ao campo. Eles ficarão em volta do círculo central durante a execução dos hinos nacionais.

18h54 – Jogadores se alinham no corredor para entrar no campo.

18h52 – Técnico Carlo Ancelotti e Neymar, indisponível para jogar, sobem ao campo.

18h51 – As bandeiras dos países são estendidas no campo.

18h50 – O dez minutes do início da partida, estádio de Nova York e Nova Jersey está completamente lotado.

18h49 – PRESSÃO EM MARROCOS Quarto colocado na Copa do Mundo do Catar em 2022, a seleção marroquina chega ao próximo Mundial como o Brasil em 1962.

18h45 – ESTREIAS DO BRASIL Única seleção a disputar todas as edições da Copa do Mundo, o Brasil tem retrospecto muito positivo em estreias no torneio. Confira o retrospecto da pentacampeã em estreias do Mundial.

18h40 – Ancelotti explicou escolha por Igor Thiago entre os 11 titulares: “Para esse jogo, Igor tem força na frente, é agressivo, pode lutar na bola aérea. Creio que o Igor pode fazer bem para a equipe nesse jogo”, disse o treinador à CazéTV.

18h35 – Enquanto isso, em Basking Risge, a cidade onde a seleção está hospedada, há um telão em um dos jardins à espera do pontapé inicial.

18h33 – As duas equipe já estão em campo para o aquecimento.

18h30 – QUEM VAI APITAR? O esloveno Slavko Vincic será o árbitro de campo da partida. Apitou a Final da Champions League de 2024 no currículo, quando o Real Madrid de Ancelotti foi campeão, com gol do brasileiro Vini Jr. Fora dos campos, foi preso por engano em uma investigação de prostituição, tráfico de drogas e armas. Seus conterrâneos Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic serão assistentes, e Sandro Schaerer, da Suíça, o 4º árbitro e Stephane de Almeida, o reserva.

18h24 – E O NEYMAR? O jogador, tudo indica, só terá condições para treinar com bola a partir da próxima semana. Não terá condições de jogo também contra o Haiti, dia 19.

18h21 – MARROCOS ESCALADO Os adversários chegam com seus principais destaques no time titular.: Hakimi e Brahim Díaz. Confira a escalação de Marrocos: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, Ounahi, Saibari, Khannouss, El Aynaoui e Brahim Díaz.

18h20 – Torcedores estão chegando no estádio de Nova York e Nova Jersey com capacidade de 82.500 pessoas.

18h15 – POR DENTRO DO VESTIÁRIO Confira imagens do vestiário da seleção brasileira no estádio de Nova York e Nova Jersey

18h12 – BRASIL ESCALADO O técnico Carlo Ancelotti apostou em Igor Thiago, centroavante em sua segunda partida como titular pela canarinho. A surpresa com a entrada de Ibañez no lugar de Danilo está relacionada ao calor. Ibañez tem 27 anos e Danilo, 37. Ancelotti preferiu apostar em atleta mais jovem. Confira a escalação do Brasil: Alisson, Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago.

18h10 – DIRETO DE NOVA JERSEY Uma curiosidade. Calorão do lado de fora, mas a imprensa tem o privilégio de estar em tribuna com ar condicionado. Diz Fábio Altman, enviado de VEJA para a Copa do Mundo: “Estranho pouco ouvir o som da torcida. Parece um filme, como se o futebol não fosse jogado no campo,mas numa tela”.

18h05 – No estádio de Nova York e Nova Jersey, está 31ºC e sem perspectiva de chuva, como ontem.

18h – Boa tarde! Em uma hora começa a caminhada do Brasil na Copa do Mundo 2026 contra o Marrocos no estádio de Nova York e Nova Jersey nos Estados Unidos. O jogo às 19h (horário de Brasília) terá transmissão da TV Globo e do SBT (TV aberta), da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV (YouTube).