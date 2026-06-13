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Esporte

Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo; confira bastidores de VEJA

Seleção pentacampeã estreia contra quarto colocados do último Mundial em Nova York/Nova Jersey

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 18h00 | Atualizado em 13 jun 2026, 21h09
Vitória do Brasil sobre o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo. 31/05/2026
Seleção brasileira (Mauro PIMENTEL/AFP)
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Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo; confira bastidores de VEJA Priorize VEJA no Google

A seleção brasileira dá o seu primeiro passo em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo 2026 neste sábado, 13. A equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos às 19h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. O confronto válido pelo grupo C marca a estreia das seleções na competição com número recorde de 48 participantes. 

O Brasil chega ao Mundial após um ciclo complicado, com trocas de treinadores e a pior campanha nas Eliminatórias. O italiano Carlo Ancelotti assumiu o cargo de técnico da equipe em maio de 2025, e completou um ano de trabalho a menos de um mês para o início da Copa do Mundo. Em 12 jogos à frente da seleção, conquistou sete vitórias, dois empates e sofreu duas derrotas, com 26 gols marcados e 11 contra.

O Marrocos chega para a Copa de 2026 com a chancela prestigiosa da campanha de quarto lugar na última edição. Em janeiro deste ano, perdeu a final da Copa Africana de Nações em casa para o Senegal, mas ficou com o título após decisão pós-jogo da Confederação Africana de Futebol (CAF). Porém, a três meses do Mundial, o técnico Walid Regragui, à frente da equipe nos bons resultados da equipe, foi demitido e Mohamed Ouahbi, da seleção marroquina sub-20, assumiu e comanda o time no torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.

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Completam o grupo C junto de Brasil e Marrocos, as seleções da Escócia e do Haiti. O vencedor da chave enfrenta o segundo colocado do grupo F (Holanda, Japão, Suécia e Tunísia), enquanto o segundo colocado enfrenta o vencedor do grupo adversário. O terceiro colocado também pode se classificar se for um dos oito melhores na colocação entre todos os 12 grupos.

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Acompanhe atualizações ao vivo do jogo entre Brasil e Marrocos:

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21h06 – Encerramos por aqui a cobertura ao vivo da estreia do Brasil na Copa do Mundo!

21h05 – Termina o jogo em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos.

20h40 – Danilo Santos entrou no lugar de Bruno Guimarães.

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20h26 – Igor Thiago e Paquetá são substituídos por Luis Henrique e Matheus Cunha.

20h23 – Brasil voltou mais organizado. A entrada de Danilo na lateral e a ida de Raphinha para direita deixou atacante mais presente no jogo.

20h10 – Começa o segundo tempo.

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20h09 – Os jogadores voltam para o campo. Fabinho se prepara para entrar e Danilo, do Flamengo, no lugar de Casemiro e Ibañez, ambos amarelados no primeiro tempo.

19h53 – Termina o primeiro tempo. 1 a 1 entre Brasil e Marrocos.

19h46 – O prefeito da cidade de Nova York, Zohran Mamdani está presente no estádio.

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19h45 – Autor do gol, Vini Jr. disse em coletiva, ontem, 12, reconheceu a boa fase: “É o momento mais especial da minha carreira onde eu chego no meu nível físico e técnico como eu sempre sonhei. Não tive nenhuma lesão toda temporada, me preparei muito bem para chegar nesse momento.”

19h36 – Gol do Brasil! Vinícius Jr. faz jogada pela esquerda e puxa para dentro da área e acerta belo chute aberto. 1 a 1.

19h23 – Marrocos abre o placar contra o Brasil. Saibari recebe uma bola entre os dois zagueiros brasileiros e cavou por cima do goleiro Alisson. 1 a 0 para o Marrocos.

19h19 – O Marrocos tem mais posse de bola nos primeiros minutos. O lateral-direito Hakimi chegou pela direita e arriscou um chute para fora. Na primeira chegada do Brasil no ataque, Vini Jr. avançou pela linha de fundo na esquerda e cruzou para área. Igor Thiago se desvencilhou da marcação na área, mas cabeceou para fora.

19h16 – Acompanhe o jogo lance a lance neste link.

19h04 – Apita o árbitro! Continue por aqui para ler bastidores exclusivos de VEJA!

19h – Os jogadores se cumprimentam e as bandeiras são recolhidas do campo. Vai começar!

18h59 – Hino nacional marroquinho é executado.

18h57 – Hino nacional brasileiro é executado no estádio Nova York e Nova Jersey

18h55 – Todos os jogadores sobem ao campo. Eles ficarão em volta do círculo central durante a execução dos hinos nacionais.

18h54 – Jogadores se alinham no corredor para entrar no campo.

18h52 – Técnico Carlo Ancelotti e Neymar, indisponível para jogar, sobem ao campo.

18h51 – As bandeiras dos países são estendidas no campo.

18h50 – O dez minutes do início da partida, estádio de Nova York e Nova Jersey está completamente lotado.

18h49 – PRESSÃO EM MARROCOS Quarto colocado na Copa do Mundo do Catar em 2022, a seleção marroquina chega ao próximo Mundial como o Brasil em 1962.

18h45 – ESTREIAS DO BRASIL Única seleção a disputar todas as edições da Copa do Mundo, o Brasil tem retrospecto muito positivo em estreias no torneio. Confira o retrospecto da pentacampeã em estreias do Mundial.

18h40 – Ancelotti explicou escolha por Igor Thiago entre os 11 titulares: “Para esse jogo, Igor tem força na frente, é agressivo, pode lutar na bola aérea. Creio que o Igor pode fazer bem para a equipe nesse jogo”, disse o treinador à CazéTV.

18h35 – Enquanto isso, em Basking Risge, a cidade onde a seleção está hospedada, há um telão em um dos jardins à espera do pontapé inicial.

Pessoas sentadas em cadeiras de praia e cobertores em um gramado verde sob céu azul com nuvens brancas, com edifícios de tijolos ao fundo
Torcedores em Basking Risge, Nova Jersey, nos Estados Unidos esperam pontapé inicial de Brasil e Marrocos (Fábio Altman/Arquivo pessoal)

18h33 – As duas equipe já estão em campo para o aquecimento.

Jogadores de futebol em uniformes azuis e verdes treinam em um campo gramado, com arquibancadas lotadas de torcedores em amarelo e verde ao fundo
Aquecimento da seleção brasileira para o jogo contra Marrocos na Copa do Mundo 2026 (Fábio Altman/Arquivo pessoal)

18h30QUEM VAI APITAR? O esloveno Slavko Vincic será o árbitro de campo da partida. Apitou a Final da Champions League de 2024 no currículo, quando o Real Madrid de Ancelotti foi campeão, com gol do brasileiro Vini Jr. Fora dos campos, foi preso por engano em uma investigação de prostituição, tráfico de drogas e armas. Seus conterrâneos Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic serão assistentes, e Sandro Schaerer, da Suíça, o 4º árbitro e Stephane de Almeida, o reserva.

18h24 – E O NEYMAR? O jogador, tudo indica, só terá condições para treinar com bola a partir da próxima semana. Não terá condições de jogo também contra o Haiti, dia 19.

18h21 – MARROCOS ESCALADO Os adversários chegam com seus principais destaques no time titular.: Hakimi e Brahim Díaz. Confira a escalação de Marrocos: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, Ounahi, Saibari, Khannouss, El Aynaoui e Brahim Díaz.

18h20 – Torcedores estão chegando no estádio de Nova York e Nova Jersey com capacidade de 82.500 pessoas.

Torcida em estádio lotado, com pessoas vestindo amarelo e verde, e um telão exibindo FIFA WORLD CUP 2026 e mascotes com leques
Torcedores nas arquibancadas no estádio de Nova York e Nova Jersey (Fábio Altman/Arquivo pessoal)

18h15 – POR DENTRO DO VESTIÁRIO Confira imagens do vestiário da seleção brasileira no estádio de Nova York e Nova Jersey

18h12 – BRASIL ESCALADO O técnico Carlo Ancelotti apostou em Igor Thiago, centroavante em sua segunda partida como titular pela canarinho. A surpresa com a entrada de Ibañez no lugar de Danilo está relacionada ao calor. Ibañez tem 27 anos e Danilo, 37. Ancelotti preferiu apostar em atleta mais jovem. Confira a escalação do Brasil: Alisson, Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago.

18h10 – DIRETO DE NOVA JERSEY Uma curiosidade. Calorão do lado de fora, mas a imprensa tem o privilégio de estar em tribuna com ar condicionado. Diz Fábio Altman, enviado de VEJA para a Copa do Mundo: “Estranho pouco ouvir o som da torcida. Parece um filme, como se o futebol não fosse jogado no campo,mas numa tela”.

Vista de uma suíte em estádio lotado, com campo de futebol verde e torcedores nas arquibancadas. Uma garrafa de água e um número 104 em etiqueta amarela estão em uma bancada à frente da janela.
Cabine de imprensa no estádio de Nova York e Nova Jersey nos Estados Unidos (Fábio Altman/Arquivo pessoal)

18h05 – No estádio de Nova York e Nova Jersey, está 31ºC e sem perspectiva de chuva, como ontem.

18h – Boa tarde! Em uma hora começa a caminhada do Brasil na Copa do Mundo 2026 contra o Marrocos no estádio de Nova York e Nova Jersey nos Estados Unidos. O jogo às 19h (horário de Brasília) terá transmissão da TV Globo e do SBT (TV aberta), da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV (YouTube).

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