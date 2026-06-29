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Esporte

Brasil vence o Japão e se classifica para as oitavas da Copa do Mundo

Seleções jogaram nesta segunda-feira, 29, em busca da vaga nas oitavas da Copa do Mundo de 2026

Por da redação 29 jun 2026, 13h00 | Atualizado em 29 jun 2026, 16h16
Neymar Jr. em campo, vestindo a camisa amarela da seleção brasileira com o número 10, shorts brancos e meias azuis. Ele tem cabelo curto e barba, e está olhando para a direita com expressão concentrada. O fundo é um estádio de futebol com gramado verde e arquibancadas desfocadas
Neymar jogou 14 minutos contra a Escócia (Ian MacNicol/Getty Images)
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A seleção brasileira iniciou a sua trajetória no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 29, contra o Japão. A vitória por 2 a 1 veio de virada e nos acréscimos.

Válida pelos 16 avos de final, a partida foi disputada no estádio de Houston, nos Estados Unidos.

A seleção brasileira terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com sete pontos, depois de empatar com o Marrocos e vencer o Haiti e a Escócia. Ancelotti deve manter a base que venceu a Escócia. Raphinha continua fora por uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Neymar deve começar no banco.

Do outro lado, o Japão foi o segundo colocado do Grupo F, com cinco pontos. Os japoneses estrearam com um empate contra a Holanda, golearam a Tunísia por 4 a 0 na rodada seguinte e empataram com a Suécia.

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Veja os principais momentos de Brasil e Japão

16h00 – BRASIL CLASSIFICADO! Seleção avança para as oitavas e aguarda o vencedor de Noruega e Costa do Marfim!

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15h59 – ACABOU! Árbitro apita o fim de jogo.

15h57 – GOL DO BRASIL! Martinelli marca aos 50 minutos do segundo tempo. Seleção brasileira faz 2 a 1 Japão.

15h54 – SUBSTITUIÇÃO: Sai Casemiro, entra Fabinho.

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15h53- Árbitro dá mais seis minutos de acréscimo. Se ninguém marcar, teremos prorrogação.

15h51 – Casemiro vai ao chão no meio do campo e jogo é paralisado.

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15h49 – FALTA PARA O BRASIL. Seleção desperdiça chance aos 43 minutos.

15h45 – Cartão amarelo para Junnosuke Suzuki (Japão).

15h36 – Torcida pede a entrada de Neymar. Camisa 10 da seleção brasileira preparou homenagem para os filhos.

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15h32 – Jogo retomado. Cronômetro marca 26 minutos do segundo tempo.

15h29 – Pausa para hidratação.

15h27 – SUBSTITUIÇÃO: Sai Matheus Cunha, entra Gabriel Martinelli.

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15h26 – Substituições no Japão: Sai Doan, entra Sugawara. Sai Nakamura, entra Suzuki.

15h19 – QUASE MAIS UM! Vinícius Jr. dribla três e goleiro japonês salva. Bola ainda bate na trave antes de ser tirada pela defesa.

15h17 – GOL DO BRASIL! Casemiro, de cabeça.

Jogador brasileiro de camisa amarela salta para cabecear a bola, disputando-a com dois jogadores japoneses de camisa branca. O goleiro de verde observa a jogada, com a rede do gol em primeiro plano. A torcida, vestindo amarelo, lota as arquibancadas ao fundo
Casemiro empata para o Brasil no começo do segundo tempo (Lars Baron/Getty Images)

15h15 – QUASE! Brasil chega com perigo e Japão tira em cima da linha.

15h11 – Fabinho, Neymar, Danilo e Ederson estão no aquecimento.

15h10 – Jogo aberto, os dois times chegam ao ataque.

15h07 – COMEÇA O SEGUNDO TEMPO.

15h06 – SUBSTITUIÇÃO: Endrick entra no lugar de Paquetá.

15h05 – Seleções em campo para o segundo tempo.

15h04 – Neymar conversa com Rayan no túnel de acesso ao campo.

14h58 – Endrick tira o colete e vai para o aquecimento.

14h57 – Paquetá sai mancando e é ajudado pelos companheiros.

14h55 – Vai mudar? Ancelotti tem opções no banco: Fabinho, Neymar, Endrick, Luiz Henrique e Igor Thiago são alguns dos jogadores disponíveis que já entraram em campo na Copa de 2026.

Neymar, com barba e cabelo curto, veste camisa amarela da seleção brasileira e olha sério para frente, ao lado de um jovem jogador com a mesma camisa, em um estádio lotado
Do banco, Endrick e Neymar observam jogo contra o Japão (Hakan Akgun/Anadolu/Getty Images)

14h48 – FIM DO PRIMEIRO TEMPO. Japão vai vencendo o Brasil por 1 a 0.

14h44 – Cartão amarelo para Daichi Kamada (Japão).

14h36 – 20 anos depois: Seleção japonesa também abriu o placar contra o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

14h29 – GOL DO JAPÃO. Kaishu Sano aproveitou erro do Brasil e chutou de longe para abrir o marcador.

14h25 – As críticas às pausas para hidratação, envelopadas de comerciais na Copa do Mundo.

14h23 – Pausa para hidratação.

14h18 – Vini Jr. pede falta e reclama com o árbitro de entradas dos japoneses.

14h14 – Cartão amarelo para Casemiro (Brasil).

Quatro jogadores de futebol em campo verde. Um jogador de camisa branca e cabelo loiro tenta driblar, enquanto um de camisa amarela e calção azul está caído. Outros dois jogadores de camisa amarela e calção azul observam a jogada. Uma bola de futebol está próxima ao jogador de camisa 70
Casemiro deu um carrinho em Junya Ito, do Japão (Molly Darlington/Getty Images)

14h12 – Seleção brasileira tem cerca de 70% da posse de bola.

14h11 – Cartão amarelo para Kaishu Sano (Japão).

14h05 – Vini Jr. é eleito um dos três melhores jogadores da Copa do Mundo e outros dois brasileiros estão na lista.

14h00 – COMEÇA O JOGO! Seleção brasileira dá o pontapé inicial.

13h59 – Tudo pronto para a partida entre Brasil e Japão.

13h53 – HINO BRASILEIRO é executado e leva torcedores ao delírio.

Estádio lotado com torcedores em amarelo e azul. No campo, bandeiras gigantes do Brasil e do Japão, além de um emblema da FIFA com o globo terrestre. Telões exibem imagens de pessoas segurando bandeiras
Em Houston: 80 por cento de torcida brasileira nas arquibancadas (Fábio Altman/VEJA)

13h51 – Seleções entram em campo.

13h49 – Super Campeões – Lendário anime previu confronto entre Brasil e Japão na Copa do Mundo.

13h41 – QUENTE E FRIO – O estádio de Houston é climatizado, com temperatura interna entre 21 e 23 graus. O calorão do lado de fora, no sol do meio-dia, é de 34 graus. Já a sensação térmica pode chegar a 40ºC. Veja o registro feito por Fábio Altman:

 

13h36 – TRANSMISSÃO – Em meio às polêmicas, CazéTV ‘acompanha com atenção’ a negociação dos direitos da Copa de 2030 e possível guerra com a Globo.

13h33 – Vai ter goleada? Em 2006, reservas do Brasil venceram o Japão pela Copa do Mundo. A partida também foi a única de Rogério Ceni no torneio.

13h27 – AQUECIMENTO: as duas equipes em campo neste momento – por Fábio Altman, de Houston.

 

13h24 – A cidade de Houston faz parte da história do futebol brasileiro. Foi nela que Tostão tratou do deslocamento da retina do olho esquerdo, em 1969 – a tempo de poder jogar a Copa de 1970. Mas ele abandonaria a carreira em 1974, aos 26 anos.

13h20 – NOVO 7 A 1? Para o jogo de hoje, a seleção tem uma missão nada modesta: não criar um trauma novo para substituir o antigo.

13h13 – Diretamente de Houston, Fábio Altman mostra os preparativos finais do estádio com o hino nacional dos Estados Unidos:

 

13h10 – JAPÃO ESCALADO: Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Ritsu Doan, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Junya Ito, Daichi Kamada, Ayase Ueda, Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu e Kaishu Sano. Técnico: Hajime Moriyasu.

13h05 – BRASIL ESCALADO: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

13h00 – Boa tarde! Em uma hora começa o jogo do Brasil. Acompanhe atualizações ao vivo e bastidores exclusivos de VEJA – direto dos Estados Unidos.

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