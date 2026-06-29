Brasil vence o Japão e se classifica para as oitavas da Copa do Mundo

A seleção brasileira iniciou a sua trajetória no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 29, contra o Japão. A vitória por 2 a 1 veio de virada e nos acréscimos.

Válida pelos 16 avos de final, a partida foi disputada no estádio de Houston, nos Estados Unidos.

A seleção brasileira terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com sete pontos, depois de empatar com o Marrocos e vencer o Haiti e a Escócia. Ancelotti deve manter a base que venceu a Escócia. Raphinha continua fora por uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Neymar deve começar no banco.

Do outro lado, o Japão foi o segundo colocado do Grupo F, com cinco pontos. Os japoneses estrearam com um empate contra a Holanda, golearam a Tunísia por 4 a 0 na rodada seguinte e empataram com a Suécia.

Veja os principais momentos de Brasil e Japão

16h00 – BRASIL CLASSIFICADO! Seleção avança para as oitavas e aguarda o vencedor de Noruega e Costa do Marfim!

Continua após a publicidade

15h59 – ACABOU! Árbitro apita o fim de jogo.

15h57 – GOL DO BRASIL! Martinelli marca aos 50 minutos do segundo tempo. Seleção brasileira faz 2 a 1 Japão.

15h54 – SUBSTITUIÇÃO: Sai Casemiro, entra Fabinho.

Continua após a publicidade

15h53- Árbitro dá mais seis minutos de acréscimo. Se ninguém marcar, teremos prorrogação.

Gente o Brasil tem que virar nesses acréscimos, eu nao vou aguentar 30 minutos de prorrogação não — Lola (@Ljpstardust91) June 29, 2026

15h51 – Casemiro vai ao chão no meio do campo e jogo é paralisado.

Continua após a publicidade

15h49 – FALTA PARA O BRASIL. Seleção desperdiça chance aos 43 minutos.

15h45 – Cartão amarelo para Junnosuke Suzuki (Japão).

15h36 – Torcida pede a entrada de Neymar. Camisa 10 da seleção brasileira preparou homenagem para os filhos.

Continua após a publicidade

15h32 – Jogo retomado. Cronômetro marca 26 minutos do segundo tempo.

15h29 – Pausa para hidratação.

15h27 – SUBSTITUIÇÃO: Sai Matheus Cunha, entra Gabriel Martinelli.

Continua após a publicidade

15h26 – Substituições no Japão: Sai Doan, entra Sugawara. Sai Nakamura, entra Suzuki.

15h19 – QUASE MAIS UM! Vinícius Jr. dribla três e goleiro japonês salva. Bola ainda bate na trave antes de ser tirada pela defesa.

15h17 – GOL DO BRASIL! Casemiro, de cabeça.

15h15 – QUASE! Brasil chega com perigo e Japão tira em cima da linha.

15h11 – Fabinho, Neymar, Danilo e Ederson estão no aquecimento.

15h10 – Jogo aberto, os dois times chegam ao ataque.

15h07 – COMEÇA O SEGUNDO TEMPO.

15h06 – SUBSTITUIÇÃO: Endrick entra no lugar de Paquetá.

15h05 – Seleções em campo para o segundo tempo.

15h04 – Neymar conversa com Rayan no túnel de acesso ao campo.

14h58 – Endrick tira o colete e vai para o aquecimento.

14h57 – Paquetá sai mancando e é ajudado pelos companheiros.

14h55 – Vai mudar? Ancelotti tem opções no banco: Fabinho, Neymar, Endrick, Luiz Henrique e Igor Thiago são alguns dos jogadores disponíveis que já entraram em campo na Copa de 2026.

14h48 – FIM DO PRIMEIRO TEMPO. Japão vai vencendo o Brasil por 1 a 0.

14h44 – Cartão amarelo para Daichi Kamada (Japão).

14h36 – 20 anos depois: Seleção japonesa também abriu o placar contra o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

14h29 – GOL DO JAPÃO. Kaishu Sano aproveitou erro do Brasil e chutou de longe para abrir o marcador.

14h25 – As críticas às pausas para hidratação, envelopadas de comerciais na Copa do Mundo.

Pausa para hidratação: comercial de bet — mai (@spprxngday) June 29, 2026

Pausa para hidratação num estádio climatizado, mais conhecido como tempo técnico #BRAxJAP — Lili (@mynameislih1) June 29, 2026

14h23 – Pausa para hidratação.

14h18 – Vini Jr. pede falta e reclama com o árbitro de entradas dos japoneses.

14h14 – Cartão amarelo para Casemiro (Brasil).

14h12 – Seleção brasileira tem cerca de 70% da posse de bola.

14h11 – Cartão amarelo para Kaishu Sano (Japão).

14h05 – Vini Jr. é eleito um dos três melhores jogadores da Copa do Mundo e outros dois brasileiros estão na lista.

14h00 – COMEÇA O JOGO! Seleção brasileira dá o pontapé inicial.

13h59 – Tudo pronto para a partida entre Brasil e Japão.

13h53 – HINO BRASILEIRO é executado e leva torcedores ao delírio.

13h51 – Seleções entram em campo.

13h49 – Super Campeões – Lendário anime previu confronto entre Brasil e Japão na Copa do Mundo.

13h41 – QUENTE E FRIO – O estádio de Houston é climatizado, com temperatura interna entre 21 e 23 graus. O calorão do lado de fora, no sol do meio-dia, é de 34 graus. Já a sensação térmica pode chegar a 40ºC. Veja o registro feito por Fábio Altman:

13h36 – TRANSMISSÃO – Em meio às polêmicas, CazéTV ‘acompanha com atenção’ a negociação dos direitos da Copa de 2030 e possível guerra com a Globo.

13h33 – Vai ter goleada? Em 2006, reservas do Brasil venceram o Japão pela Copa do Mundo. A partida também foi a única de Rogério Ceni no torneio.

13h27 – AQUECIMENTO: as duas equipes em campo neste momento – por Fábio Altman, de Houston.

13h24 – A cidade de Houston faz parte da história do futebol brasileiro. Foi nela que Tostão tratou do deslocamento da retina do olho esquerdo, em 1969 – a tempo de poder jogar a Copa de 1970. Mas ele abandonaria a carreira em 1974, aos 26 anos.



13h20 – NOVO 7 A 1? Para o jogo de hoje, a seleção tem uma missão nada modesta: não criar um trauma novo para substituir o antigo.

13h13 – Diretamente de Houston, Fábio Altman mostra os preparativos finais do estádio com o hino nacional dos Estados Unidos:

13h10 – JAPÃO ESCALADO: Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Ritsu Doan, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Junya Ito, Daichi Kamada, Ayase Ueda, Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu e Kaishu Sano. Técnico: Hajime Moriyasu.

13h05 – BRASIL ESCALADO: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

13h00 – Boa tarde! Em uma hora começa o jogo do Brasil. Acompanhe atualizações ao vivo e bastidores exclusivos de VEJA – direto dos Estados Unidos.

Publicidade