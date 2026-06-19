Brasil vence Haiti por 3 a 0 na Copa do Mundo; confira bastidores de VEJA
Equipe de Ancelotti busca primeira vitória no torneio após empate em 1 a 1 com Marrocos
A seleção brasileira entra em campo nesta sexta, 19, para enfrentar o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O jogo no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, às 21h (horário de Brasília), marca um momento decisivo na campanha da equipe do técnico Carlo Ancelotti que precisa de uma vitória convincente para garantir saldo de gols e encaminhar a classificação para o mata-mata. Acompanhe o jogo lance a lance.
Na primeira rodada, o estrago não foi maior por brilhantismo de Vinícius Jr. O atacante fez o gol de empate em 1 a 1 com o Marrocos, após Saibari abrir o placar. Apesar do ponto conquistado diante do 7º colocado no ranking da Fifa, a sensação final foi de insatisfação por parte do técnico Carlo Ancelotti, dos jogadores e da torcida.
O Haiti também chega em busca da vitória após vender caro a derrota por 1 a 0 para a Escócia na estreia. Apesar de ser a segunda pior seleção na Copa, segundo ranking da Fifa, a equipe caribenha apostou na chuva de bolas aéreas e pressionou os escoceses que jogaram recuado após McGinn marcar o único gol da partida.
Na última rodada, o Brasil enfrenta a Escócia no dia 24 de junho, às 19h, no estádio de Miami. No mesmo dia e horário, Marrocos e Haiti jogam no estádio de Atlanta.
Acompanhe atualizações ao vivo da convocação:
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23h36 – Encerramos por aqui a cobertura de Brasil e Haiti! Boa noite!
23h31 – Como foi o 2º tempo?
O Brasil voltou com menos intensidade e o Haiti aproveitou para tentar suas jogadas de bola aérea. Em um escanteio, Adé se antecipou a Marquinhos e cabeceou para difícil defesa do goleiro Alisson e Danilo deu uma bicicleta para tirar a bola em cima da linha.
Ancelotti renovou as energias do time, colocando Endrick e Martinelli no lugar de Cunha e Paquetá. Martinelli quase fez o quarto gol em uma bela jogada com passe de Bruno Guimarães para Vinícius Jr. que tocou de letra e o ponta do Arsenal chutou na trave. Foi marcado impedimento no lance depois. Douglas Santos também teve chance, mas chutou por cima do gol.
Endrick marcou o seu após passe de Rayan, porém, o gol foi impedido. O Haiti ameaçou mais vezes com a bola parada, e forçou defesas de Alisson. Apesar da rotação mais abaixo no segundo tempo, a seleção segurou o 3 a 0.
23h15 – Bruno Guimarães e Vini Jr. são substituídos por Ederson Silva e Danilo Santos. Ederson foi convocado no lugar de Wesley, lateral cortado por lesão no último amistoso antes da Copa.
23h11 – 68.324 é o público total no estádio da Filadélfia.
23h – Cunha e Paquetá saíram, Martinelli e Endrick entraram.
22h51 – Imagens do primeiro tempo:
22h40 – Começa o segundo tempo!
22h25 – Como foi o 1º tempo?
Raphinha teve duas chances claras, com uma delas resultando em gol, mas foi marcado o impedimento em ambos lances.
Autor do gol brasileiro contra Marrocos, Vini Jr. tentou jogada parecida com passe de Bruno Guimarães pela esquerda da área. O atacante puxou para dentro e bateu, para defesa do goleiro Placide. No rebote, o zagueiro Delcroix tentou tirar a bola, mas chutou em cima de Matheus Cunha e a bola entrou lentamente no gol haitiano. 1 a 0 para o Brasil.
O Haiti esboçou breve reação, avançando para o ataque. Porém, o Brasil aproveitou um contra-ataque, novamente com Vini Jr. passando no momento certo para Matheus Cunha que chutou de esquerda e marcou seu segundo gol no jogo. 2 a 0 para o Brasil.
Raphinha foi substituído no final do primeiro, colocando a mão atrás da perna direita. Rayan, o mais novo do elenco com 19 anos, entrou no lugar do companheiro.
Em nova jogada de velocidade, Lucas Paquetá lançou bola alta por cima da linha de defesa haitiana e Vini Jr. ganhou na velocidade. O atacante chutou por baixo do goleiro Placide.
22h20 – Gol do Brasil! Vini Jr. recebe passe de Paquetá e ganhou na corrida dos defensores. O atacante tocou por baixo do goleiro Placide.
22h07 – Gol do Brasil! Matheus recebeu passe de Vini Jr. na velocidade e chutou de esquerda para marcar o seu segundo no jogo e do Brasil.
21h56 – Vinícius Jr. recebe passe de Bruno Guimarães e puxa para dentro e bate. O goleiro Placide defende, e no rebote o zagueiro haitiano chutou em cima de Cunha que não desistiu da bola. O paraibano marca seu segundo gol pela seleção brasileira, o primeiro sob comando de Ancelotti.
21h55 – Gol do Brasil aos 23 minutos do primeiro tempo! 1 a 0 para o Brasil.
21h44 – Raphinha recebe bom passe de Bruno Guimarães entrando na área pela direita e marca o gol. Mas o bandeirinha assinala o impedimento e o gol é anulado.
21h32 – Apita o árbitro! Começa Brasil x Haiti!
21h30 – O espanhol Alejandro José Hernández será o árbitro de campo. Seus compatriotas José Enrique Naranjo Pérez e Diego Sánchez Rojo serão os assistentes, e Carlos del Cerro Grande o 4º árbitro.
21h26 – O hino nacional haitiano toca no estádio da Filadélfia.
21h25 – O hino nacional brasileiro toca no estádio da Filadélfia.
21h22 – Os jogadores de Brasil e Haiti estão entrando no campo. Todos os jogadores, inclusive reservas, se alinham no círculo central do campo.
21h20 – COINCIDÊNCIA? Quem não jogou no último jogo entre Brasil e Haiti foi Neymar, na época, poupado para disputar as Olimpíadas Rio 2016, em que conquistou a medalha de ouro com o time brasileiro. Dez anos depois, o camisa 10 também não enfrentará os haitianos. O jogador se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e não viajou com a delegação para a Filadélfia.
21h18 – VERDE AMARELO NA TORCIDA
21h15 – NA ARQUIBANCADA Confira imagens dos torcedores na arquibancada no estádio de Filadélfia.
21h10 – TORCIDA ANIMADA Torcedores de Brasil e Haiti estão animados na entrada do estádio.
21h05 – REENCONTRO DE GOLEIROS No último jogo entre Brasil e Haiti, a pentacampeã goleou os adversários por 7 a 1. Entre os remanescentes da partida estão os dois goleiros titulares das seleções. Alisson levou o único gol do Haiti na história do confronto, enquanto Placide levou sete gols dos brasileiros no Mané Garrincha em 2016.
21h – MELHORES DA PRIMEIRA RODADA Vinícius Jr. foi o único brasileiro na lista de melhores jogadores da primeira rodada, segundo a Fifa. O jogador é o sétimo na lista de destaques no ataque em que Messi é o líder. A entidade máxima do futebol também destacou os melhores jogadores no quesito criativo e defensivo.
20h55 – HINO MAIS BONITO O site The Athletic, braço esportivo do New York Times, colocou o hino nacional brasileiro como o mais bonito entre as seleções do Mundial. Completa o top 10: França, Portugal, Colômbia, Escócia, Equador, Argentina, Egito, Uruguai e Bósnia e Herzegovina.
20h50 – HORÁRIO MUDOU Quando a Fifa divulgou a data e horário dos jogos da Copa, o confronto de Brasil e Haiti, a princípio, aconteceria às 22h (horário de Brasília). Mas à pedido da cidade de Filadélfia, que recebe a partida, o horário foi adiantado em meia hora por questões operacionais.
20h47 – Os jogadores da seleção brasileira sobem para o aquecimento no campo do estádio na Filadélfia.
20h45 – QUEM SAIU Matheus Cunha e Danilo são novidades no time titular do Brasil. Eles substituem Igor Thiago e Ibañez que começaram jogando contra o Marrocos.
20h40 – Fábio Altman, correspondente de VEJA na Filadélfia: “Ingressos estão sendo vendidos a 800 dólares na porta do estádio – pessoas que compraram e revendem por meio do site oficial da FIFA.”
20h35 – E O ENDRICK? A torcida no entorno do estádio da Filadélfia pede pela entrada do atacante de 19 anos. O jogador do Real Madrid, emprestado ao Lyon no último semestre, ainda não estreou no Mundial, mas foi elogiado pelo técnico Carlo Ancelotti na coletiva de imprensa pré-jogo nesta quinta, 18.
20h33 – DO OUTRO LADO Confira a escalação do Haiti para o jogo: Johny Placide, Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Martin Experience, Jean-Kevin Duverne, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Ruben Providence, Frantzdy Pierrot, Josue Casimir. Técnico: Sebastien Migne
20h32 – ONZE INICIAIS Confira a escalação do Brasil para o jogo: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Raphinha e Matheus Cunha.
20h30 – Boa noite! Acompanhe atualizações e bastidores ao vivo de Brasil x Haiti. O jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa em uma hora, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio de Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.