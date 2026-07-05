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Esporte

Brasil é eliminado pela Noruega nas oitavas de final da Copa; confira bastidores

Seleções entram em campo às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 16h00 | Atualizado em 6 jul 2026, 11h51
Time de futebol masculino do Brasil posando para foto em campo verde, com uniformes amarelos e azuis, em estádio lotado de torcedores com camisas amarelas
Seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 (Lars Baron/Getty Images)
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Brasil é eliminado pela Noruega nas oitavas de final da Copa; confira bastidores Priorize VEJA no Google

A seleção brasileira entra em campo às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe de Carlo Ancelotti busca, além da vaga na próxima fase da competição, quebrar um tabu da pentacampeã que nunca venceu a adversária.

O Brasil empatou em 1 a 1 com Marrocos, e depois venceu o Haiti e a Escócia por 3 a 0 na fase de grupos, se classificando na primeira colocação do grupo C. Na inédita fase de 16 avos de final conquistou uma vitória por 2 a 1 nos acréscimos do segundo tempo sobre o Japão. Sano abriu o placar para os Samurais Azuis no primeiro tempo, mas Casemiro e Gabriel Martinelli marcaram pela pentacampeã na volta do intervalo.

A Noruega está de volta a uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência, desde a sua última participação em 1998. Goleou o Iraque por 4 a 1 em seu jogo de retorno, venceu o Senegal por 3 a 2, e perdeu, com o time reserva, para a França por 4 a 1. Na fase de 16 avos, bateu a Costa do Marfim por 2 a 1.

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A partida Brasil x Noruega terá transmissão da Globo, SBT, Sportv, N Sports, GE TV (Globoplay) e CazéTV. 

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O vencedor enfrentará o vencedor de México x Inglaterra, que jogam neste domingo, 5, às 21h, no Estádio Azteca, no México.

Acompanhe atualizações ao vivo da abertura

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19h10 – Encerramos por aqui a cobertura de Brasil x Noruega.

19h – Acabou. A seleção brasileira é eliminada para a Noruega na Copa do Mundo. Neymar ainda marca de pênalti para diminuir a vantagem por 2 a 1.

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18h51 – Gol da Noruega. Haaland marca mais uma vez.

18h41 – Gol da Noruega. Haaland marca de cabeça.

18h29 – Neymar e Danilo Santos entram no lugar de Gabriel Martinelli e Rayan.

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18h20 – Endrick entra no lugar de Matheus Cunha.

18h07 – Comça o segundo tempo!

18h05 – As seleções estão voltando ao campo.

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17h55 – O jogo vai para o intervalo em 0 a 0.  Noruega chegou a abrir o placar com gol de Berg aos 2 minutos, mas o lance foi anulado por impedimento. O Brasil teve chance de assumir a ponta, com Bruno Guimarães, porém, o garçom da seleção no torneio, errou a cobrança e o goleiro Nyland defendeu. A Noruega teve mais controle de jogo, com Odegaard livre pelo meio de campo. Vinícius Jr. teve chances e pararam no goleiro adversário. Haaland ficou “de banheira” tipicamente, e recebeu lançamentos do seu goleiro e parou na zaga brasileira. Odegaard aproveitou rebote de uma função de pivô do centroavante, e Alisson defendeu. Gabriel Martinelli não alcançou uma bola aérea no final do primeiro tempo.

17h13 – Bruno Guimarães vai para a cobrança, mas o goleiro Nyland defende.

17h12 – Pênalti para o Brasil! Matheus Cunha sofre falta de Vassbakk Ajers, e após revisão do VAR, o juiz marcou a penalidade.

17h03 – Berg marca um gol para a Noruega, mas foi anulado por impedimento.

17h – Começa o jogo!

16h58 – Entre os brasileiros, Casemiro e Danilo estão pendurados. Nusa também tem um cartão amarelo.

16h55 – Hino nacional norueguês é executado.

16h53 – Hino nacional brasileiro é executado no estádio de Nova York e Nova Jersey.

16h51 – Jogadores entram no campo e se alinham em volta do círculo central.

16h50 – REMADA NÃO, CRÉU Em resposta a comemoração norueguesa de remada, o brasileiro fez sua própria versão no ritmo de ‘Créu’.

16h45ALÉM DE HAALAND Não apenas com o centroavante artilheiro joga a Noruega. Outros destaques da seleção são o meio-campista Martin Odegaard e Nusa, apelidado de “Neymar norueguês”. Contra a Costa do Marfim, o atacante marcou um golaço que abriu o placar

16h40 HORÁRIO MANTIDO Brasil x Noruega começa às 17h, no horário de Brasília, mas houve a possibilidade de ser adiado. O motivo era outro jogo, entre México e Inglaterra, que será realizado às 21h na Cidade do México. A Fifa estudou adiantar a partida entre os mexicanos e ingleses, por conta da previsão de chuva e tempestades, que poderiam interromper o jogo. O jogo do Brasil seria atrasado em uma hora para não acontecer simultaneamente a outra partida. As delegações chegaram a ser avisadas da possível mudança, porém, os horários originais foram mantidos.

16h30COMETA HAALAND O principal goleador do lado norueguês é o artilheiro histórico da seleção: Erling Haaland. O centroavante tem 60 gols em 53 jogos representando seu país. Apenas nesta Copa, marcou cinco gols em três jogos que disputou. O volante brasileiro Bruno Guimarães conhece o adversário da Premier League e revelou táticas de como parar atacante durante o jogo.

16h25MISTER EXIGENTE? O técnico Ancelotti avaliou os jogos do Brasil na Copa do Mundo. O italiano enxerga uma melhora da seleção no torneio: empate em 1 a 1 com Marrocos, vitórias por 3 a 0 contra Haiti e Escócia, e virada por 2 a 1 sobre o Japão. Confira as notas do treinador.

16h20RETROSPECTO Apesar das cinco estrelas na camisa diante de uma adversária que há 28 anos não disputava o Mundial, o Brasil nunca venceu a Noruega. São quatro jogos entre as equipes, sendo dois empates e duas vitórias para os europeus.

16h15 – Os jogadores do Brasil sobem ao gramado para o aquecimento.

16h10 – NORUEGA ESCALADA Os adversários do Brasil também já estão escalados. No meio campo, o destaque é o capitão e camisa 10, Martin Odegaard. No ataque, o centroavante Erling Haaland chega como vice-artilheiro do Mundial, com cinco gols em três jogos que disputou. Confira a escalação: Nyland; Ajer, Heggem, Wolfe e Julian Ryerson, Berge, Patrick Berg e Odegaard; Nusa, Alexander Sorloth e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.

16h06 – TORCIDA NO ESTÁDIO Brasileiros estão chegando no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Multidão de torcedores em um estádio, a maioria vestindo camisas amarelas e algumas verdes, aplaudindo. Ao fundo, um telão exibe uma bandeira dos Estados Unidos e, em primeiro plano, uma faixa verde com a palavra MAVAs em amarelo
Torcedores brasileiros no estádio de Nova York e Nova Jersey (Fábio Altman/Arquivo pessoal)

16h03 – Direto do estádio de Nova York e Nova Jersey, Fábio Altman, editor de VEJA, informa: “Temperatura agora no estádio de Nova Jersey Nova York: 26 graus, abaixo do que se anunciava. Mas há risco de chuva forte durante o segundo tempo. Sensação térmica de 28 graus.”

16h01 – BRASIL ESCALADO O técnico Carlo Ancelotti optou por Gabriel Martinelli, autor do gol da virada contra o Japão na fase de 16 avos de final, para assumir a posição de Lucas Paquetá. O meio-campista do Flamengo sofreu uma lesão muscular e está fora da partida.

Confira a escalação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Martinelli; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

 

16h – Boa tarde! Em uma hora, Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas da Copa do Mundo às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Carlo Ancelotti
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