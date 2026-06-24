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Esporte

Brasil vence Escócia e se classifica em primeiro no grupo; confira bastidores

Seleção de Carlo Ancelotti busca a liderança do grupo e a classificação para o mata-mata

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 18h00 | Atualizado em 24 jun 2026, 21h16
Um jogador de futebol de pele escura, com cabelo crespo e camisa amarela da seleção brasileira, puxa a gola da camisa com as duas mãos, olhando para cima com a boca aberta, em um campo de futebol com torcedores borrados ao fundo
Vinícius Jr. marcou dois gols pela seleção brasileira até a segunda rodada da Copa do Mundo (Ulrik Pedersen/NurPhoto/Getty Images)
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Brasil vence Escócia e se classifica em primeiro no grupo; confira bastidores Priorize VEJA no Google

A seleção brasileira enfrenta a Escócia nesta quarta, 24, às 19h (horário de Brasília) no estádio de Miami, nos Estados Unidos. O jogo válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo definirá a classificação do grupo C. A equipe de Carlo Ancelotti busca uma vitória que garanta a primeira colocação e a classificação para o mata-mata. Simultaneamente, Marrocos e Haiti disputam o outro jogo do grupo. Acompanhe atualizações ao vivo e bastidores exclusivos de VEJA

Na primeira rodada, o Brasil empatou em 1 a 1 com o Marrocos. No segundo jogo, venceu o Haiti por 3 a 0. A pentacampeã chega para o jogo contra a Escócia na primeira posição do grupo, com quatro pontos e três gols de saldo. A seleção marroquina tem a mesma pontuação, mas está na segunda colocação com um gol de saldo. A Escócia tem três pontos, e o Haiti, já eliminado, está zerado.

O técnico Ancelotti não terá Raphinha disponível para o jogo. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita no jogo contra o Haiti e foi substituído ainda no primeiro tempo por Rayan, um dos favoritos para assumir a vaga titular.

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Quem está de volta à seleção é Neymar, relacionado pela primeira vez após se recuperar de uma lesão muscular na panturrilha direita. O atacante não atua pela seleção desde outubro de 2023 e busca estrear sob o comando de Carlo Ancelotti.

A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+).

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Acompanhe atualizações ao vivo do jogo:

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21h – Terminou o jogo! Brasil vence por 3 a 0 e se classificou em primeiro lugar no grupo. Boa noite!

20h46 – Douglas Santos e Rayan são substituídos por Alex Sandro e Endrick.

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20h40 – Neymar entra no jogo no lugar de Matheus Cunha. É a primeira vez que ele atua pela seleção desde outubro de 2023.

20h37 – Neymar se prepara para entrar no jogo.

20h26 – Gol do Brasil! Bruno Guimarães limpa a jogada, dribla os defensores e passa para Matheus Cunha marcar livre. 3 a 0 para o Brasil.

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20h10 – Começa o segundo tempo! O Brasil volta com o mesmo time. Tierney entrou no lugar de Roberton na Escócia.

19h57 – Acabou o primeiro tempo! A seleção brasileira vence por 2 a 0 na ida para o intervalo. Vinícius Júnior marcou duas vezes, e ainda teve um gol anulado. Rayan e Matheus Cunha tiveram chances claras, mas desperdiçaram.

19h51 – Marrocos empatou em 2 a 2 contra o Haiti.

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19h49 – Gol do Brasil! Vinícius marca mais uma vez!

19h43 – De olho no outro jogo: Marrocos empatou, mas o Haiti marcou mais uma vez para abrir 2 a 1.

19h25 – Não valeu! O árbitro foi chamado pelo VAR e sinalizou que Vinícius fez falta no zagueiro Hendry antes de fazer o gol.

19h23 – Gol do Brasil! Vinícius jr. maarca de novo. O atacante pressionou o zagueiro e chutou debaixo das pernas do goleiro.

19h17 – No outro jogo, o Haiti abriu o placar contra Marrocos. Apesar de já eliminada, a seleção caribenha marcou seu primeiro gol nesta edição da Copa do Mundo.

19h08 – Gol do Brasil! Vinícius Jr. marca o seu terceiro pela seleção brasileira na Copa do Mundo.

19h01 – Apita o árbitro!

19h – Está tudo pronto para o início da partida!

18h55 – O hino nacional brasileiro é executado.

18h54 – O hino nacional da Escócia é executado. A Tartan Army, torcida escocesa,  canta junto dos jogadores

18h53 – Os jogadores se alinham ao redor do círculo central do campo.

18h52 – Jogadores estão entrando em campo no estádio de Miami.

18h50 – E SE PERDER? Bate na madeira…mas o que acontece se a seleção brasileira perder para a Escócia? O retrospecto é favorável para o Brasil: são dez confrontos na história com oito vitórias brasileiras e dois empates com 16 gols marcados pelo Brasil e 3 pelos escoceses.

18h45 – PRESENÇA ILUSTRE No estádio de Miami, a bola mais antiga do mundo estará presente. Feita com bexiga de porco e datada do século XVI, o objeto tem mais de 400 anos e foi encontrado em um castelo na Escócia.

18h40 – CLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRO A última rodada da fase de grupos define a ordem da classificação dos grupos. O Brasil está na liderança do grupo C e se manter na posição é ideal não apenas pelos adversários da próxima fase, mas por questões logísticas. Caso a seleção avance em segundo precisará viajar mais do que o cenário em que se classifica em primeiro. Entenda nesta reportagem.

18h30 – LESÃO DE RAPHINHA Na vitória do Brasil contra o Haiti, o jogador Raphinha se lesionou ainda no primeiro tempo. A CBF confirmou uma lesão muscular na coxa direita no atleta, mas não informou um tempo de recuperação e o jogador continua com a delegação nos Estados Unidos. Carlo Ancelotti optou por Rayan como titular, mas Luis Henrique e Endrick também são opções pela direita do ataque.

18h20 – E O NEYMAR? Pela primeira vez relacionado para um jogo da Copa do Mundo neste ano. O jogador ficou ausente das outras partidas por enquanto se recuperava de uma lesão muscular na panturrilha direita. A imprensa internacional repercutiu o possível retorno do jogador, que não atua pela seleção desde 2023.

18h15 – Confira a chegada dos torcedores no estádio de Miami.

18h10 – ESCÓCIA ESCALADA O técnico Stephen Clark escolheu os 11 iniciais para enfrentar o Brasil: Angus Gunn, Andy Robertson, Jack Hendry, Nathan Patterson, Scott McKenna, Scott McTominay, John McGinn, Lewis Ferguson, Kenny McLean, Ben Gannon-Doak, Lawrence Shankland.

18h05 – BRASIL ESCALADO Ancelotti escolheu os 11 iniciais para enfrentar a Escócia: Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Jr., Matheus Cunha e Rayan.

18h – Boa tarde! O Brasil enfrenta a Escócia nesta quarta, 24, às 19h (horário de Brasília). A seleção busca um resultado que garanta a classificação para o mata-mata e a primeira colocação do grupo C.

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