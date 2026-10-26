AO VIVO: acompanhe a cerimônia da Bola de Ouro 2026 em tempo real
70ª edição da premiação da revista France Football será realizada nesta segunda, 26, em Londres
A premiação da Bola de Ouro revela seus vencedores nesta segunda, 26. Em cerimônia no London Palladium Theatre, na Inglaterra, os melhores jogadores da temporada serão divulgados a partir das 17h (horário de Brasília).
O Brasil está representado por quatro jogadores: Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vinícius Jr. na categoria principal masculina, e Lorena indicada na categoria feminina principal e de goleira. A colocação dos atletas brasileiros no ranking de melhores jogadores foi divulgada antes do início da cerimônia. O Flamengo também representa o país, entre os indicados na categoria de melhor clube do ano.
A cerimônia será transmitida no canal de streaming DAZN. É necessário realizar um cadastro gratuito para assistir à cerimônia.
Acompanhe atualizações ao vivo da premiação:
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17h – Jogadores do Bayern de Munique dão as caras! Outro favorito ao prêmio principal, Harry Kane chega à cerimônia e dá autógrafos aos fãs na entrada, assim como seus companheiros de clube Michael Olise e Luis Díaz. Indicado à categoria de melhor jogador sub-21, o jovem Lennart Karl também chega com os companheiros.
16h55 – Real Madrid na área! Yan Diomandé, Marc Cucurella e Kylian Mbappé passam pelo tapete vermelho. O francês, maior artilheiro em Copas do Mundo, é um dos favoritos a levar o prêmio da Bola de Ouro. Diomandé está indicado a categoria de melhor jogador jovem por sua atuação pelo RB Leipzig que levou a sua contratação milionária pelos blancos.
16h50 – Faltam dez minutos! A lenda do futebol inglês, Gary Lineker, passou pelo tapete vermelho e afirmou estar torcendo pelo seu compatriota Harry Kane a vencer o prêmio da Bola de Ouro. Na Copa do Mundo deste ano, Kane ultrapassou Lineker na artilharia histórica a Inglaterra chegando a 14 gols, comparados a dez do ex-jogador.
16h45 – Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, campeã do mundo, chega à cerimônia: “É a maior festa do futebol do mundo. Feliz por estar aqui e representar o futebol espanhol”, afirmou o treinador à DAZN.
16h40 – ATUAL VENCEDORA Diferente de Dembélé, Aitana Bonmatí não poderá vencer a Bola de Ouro consecutivamente. A espanhola conquistou a honraria nos últimos três anos, mas sofreu uma grave lesão no meio da temporada e não foi indicada para a premiação deste ano. Sua compatriota Alexia Putellas é uma das principais candidatas a conquistar o troféu.
16h35 – ATUAL VENCEDOR O francês Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro no ano passado mas não está entre os favoritos para repetir a conquista marcada por lesões e o protagonismo compartilhado no clube e na seleção, apesar dos títulos nacionais na França e da Champions League pelo PSG. Ele está entre os dez indicados finais para o prêmio.
16h34 – Alexia Putellas, uma das favoritas para levar o prêmio principal na categoria feminina, afirma que não preparou nenhum discurso. A espanhola que trocou o Barcelona pelo London City já conquistou a Bola de Ouro duas vezes.
16h31 – Fenômeno na área! Duas vezes vencedor da Bola de Ouro em 1997 e 2002, Ronaldo Fenômeno passa pelo tapete de vermelho e irá entregar o prêmio principal da cerimônia.
16h30 – TOP 10 Com os atletas da 11ª a 30º colocação divulgados, confira os dez melhores ainda na disputa pela Bola de Ouro:
Feminino: Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi), Melchie Dumornay (Lyon/Haiti), Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega), Patri Guijarro (Barcelona/Espanha), Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca), Ewa Pajor (Barcelona/Polônia), Clàudia Pina (Barcelona/Espanha), Alexia Putellas (London City/Espanha), Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra) e Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica).
Masculino: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/França), Erling Haaland (Manchester City/Noruega), Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra), Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia), Lamine Yamal (Barcelona/Espanha), Kylian Mbappé (Real Madrid/França), Lionel Messi (Inter Miami/Argentina), Michael Olise (Bayern de Munique/França), Rodri (Manchester City e Barcelona/Espanha) e Fabián Ruiz (PSG/Espanha).
16h25 – CATEGORIAS Além da premiação de melhor jogador e jogadora da temporada, a cerimônia reconhecerá os destaques nas categorias feminina e masculina: melhor atleta sub-21, melhor goleiro, artilharia da temporada, treinador e clube. A cerimônia também premiará um vencedor do Troféu Sócrates por ações sociais e a categoria inédita BOAT, de votação popular para o melhor vencedor de duas ou mais vezes do troféu principal.
16h20 – HOMENAGEM AO PRIMEIRO – A cerimônia da Bola de Ouro é tradicionalmente realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris, mas mudou de sede neste ano para sua 70ª edição. Em homenagem ao seu primeiro vencedor, o inglês Stanley Matthews, será realizada no London Palladium Theatre, na capital da Inglaterra.
16h15 – DESEMPENHO BRASILEIRO – Os indicados brasileiros às categorias principais já conheceram suas colocações no ranking. O melhor entre os homens foi Vinícius Jr. na 17ª posição, seguido pelos defensores Gabriel Magalhães em 21º e Marquinhos em 25º. Entre as mulheres, Lorena é a única brasileira indicada e terminou em 28º, empatada com outras duas atletas. A goleira da seleção brasileira segue na disputa na categoria de melhor goleira, em que a vencedora será anunciada durante a cerimônia.
16h10 – Confira os jogadores indicados na categoria principal masculino entre a 11ª e 30ª colocação:
11- Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
12- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
13- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marrocos)
14- Vitinha (Paris Saint-Germain/Portugal)
15- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
16- Ferran Torres (Paris Saint-Germain/Espanha)
17- Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasil)
18- Marc Cucurella (Chelsea e Real Madrid/Espanha)
19- João Neves (Paris Saint-Germain/Portugal)
20- Willian Pacho (Paris Saint-Germain/Equador)
21- Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
22- Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
23- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)
24- Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
25- Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brasil)
26- Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
27- Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
28- Julián Quiñones (Al-Qadsiah/México)
29- Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
29- William Saliba (Arsenal/França)
16h05 – Antes da cerimônia a organização divulgou os jogadores que terminaram entre a 11ª e 30ª colocação nas categorias principais. Confira o ranking feminino:
11- Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
12- Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
13- Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
14- Wendie Renard (Lyon/França)
15- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
16- Mapi León (Barcelona/Espanha)
17- Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
18- Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
19- Tessa Wullaert (Inter de Milão/Bélgica)
20- Selma Bacha (Lyon/França)
21- Scarlett Camberos (Club América/México)
22- Manaka Matsukubo (Chelsea/Japão)
23- Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
24- Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
25- Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
26- Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
27- Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
28- Lorena (Kansas City/Brasil)
28- Melvine Malard (Chelsea/França)
28- Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)
16h – Boa tarde! Em uma hora começa a cerimônia da Bola de Ouro que premiará os melhores jogadores da última temporada do futebol. A cerimônia será transmitida no streaming DAZN e em tempo real em VEJA.