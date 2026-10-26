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PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
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PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
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100,00%
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Esporte

AO VIVO: acompanhe a cerimônia da Bola de Ouro 2026 em tempo real

70ª edição da premiação da revista France Football será realizada nesta segunda, 26, em Londres

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 16h00 | Atualizado em 26 out 2026, 17h04
Troféu Bola de Ouro, dourado e brilhante, com a palavra France gravada em uma das faces, refletindo um tapete vermelho e silhuetas de pessoas no fundo escuro
O MAIS DESEJADO - Prêmio da Bola de Ouro consagra o melhor jogador e a melhor jogadora da temporada (Jose Breton/Pics Action/NurPhoto/Getty Images)
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A premiação da Bola de Ouro revela seus vencedores nesta segunda, 26. Em cerimônia no London Palladium Theatre, na Inglaterra, os melhores jogadores da temporada serão divulgados a partir das 17h (horário de Brasília).

O Brasil está representado por quatro jogadores: Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vinícius Jr. na categoria principal masculina, e Lorena indicada na categoria feminina principal e de goleira. A colocação dos atletas brasileiros no ranking de melhores jogadores foi divulgada antes do início da cerimônia. O Flamengo também representa o país, entre os indicados na categoria de melhor clube do ano.

A cerimônia será transmitida no canal de streaming DAZN. É necessário realizar um cadastro gratuito para assistir à cerimônia.

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Acompanhe atualizações ao vivo da premiação:

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17h – Jogadores do Bayern de Munique dão as caras! Outro favorito ao prêmio principal, Harry Kane chega à cerimônia e dá autógrafos aos fãs na entrada, assim como seus companheiros de clube Michael Olise e Luis Díaz. Indicado à categoria de melhor jogador sub-21, o jovem Lennart Karl também chega com os companheiros.

16h55 – Real Madrid na área! Yan Diomandé, Marc Cucurella e Kylian Mbappé passam pelo tapete vermelho. O francês, maior artilheiro em Copas do Mundo, é um dos favoritos a levar o prêmio da Bola de Ouro. Diomandé está indicado a categoria de melhor jogador jovem por sua atuação pelo RB Leipzig que levou a sua contratação milionária pelos blancos.

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16h50 – Faltam dez minutos! A lenda do futebol inglês, Gary Lineker, passou pelo tapete vermelho e afirmou estar torcendo pelo seu compatriota Harry Kane a vencer o prêmio da Bola de Ouro. Na Copa do Mundo deste ano, Kane ultrapassou Lineker na artilharia histórica a Inglaterra chegando a 14 gols, comparados a dez do ex-jogador.

16h45Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, campeã do mundo, chega à cerimônia: “É a maior festa do futebol do mundo. Feliz por estar aqui e representar o futebol espanhol”, afirmou o treinador à DAZN.

16h40 – ATUAL VENCEDORA Diferente de Dembélé, Aitana Bonmatí não poderá vencer a Bola de Ouro consecutivamente. A espanhola conquistou a honraria nos últimos três anos, mas sofreu uma grave lesão no meio da temporada e não foi indicada para a premiação deste ano. Sua compatriota Alexia Putellas é uma das principais candidatas a conquistar o troféu.

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16h35 – ATUAL VENCEDOR O francês Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro no ano passado mas não está entre os favoritos para repetir a conquista marcada por lesões e o protagonismo compartilhado no clube e na seleção, apesar dos títulos nacionais na França e da Champions League pelo PSG. Ele está entre os dez indicados finais para o prêmio. 

16h34 – Alexia Putellas, uma das favoritas para levar o prêmio principal na categoria feminina, afirma que não preparou nenhum discurso. A espanhola que trocou o Barcelona pelo London City já conquistou a Bola de Ouro duas vezes.

16h31 – Fenômeno na área! Duas vezes vencedor da Bola de Ouro em 1997 e 2002, Ronaldo Fenômeno passa pelo tapete de vermelho e irá entregar o prêmio principal da cerimônia.

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16h30 – TOP 10 Com os atletas da 11ª a 30º colocação divulgados, confira os dez melhores ainda na disputa pela Bola de Ouro: 

Feminino: Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi), Melchie Dumornay (Lyon/Haiti), Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega), Patri Guijarro (Barcelona/Espanha), Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca), Ewa Pajor (Barcelona/Polônia), Clàudia Pina (Barcelona/Espanha), Alexia Putellas (London City/Espanha), Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra) e Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica).

Masculino: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/França), Erling Haaland (Manchester City/Noruega), Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra), Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia), Lamine Yamal (Barcelona/Espanha), Kylian Mbappé (Real Madrid/França), Lionel Messi (Inter Miami/Argentina), Michael Olise (Bayern de Munique/França), Rodri (Manchester City e Barcelona/Espanha) e Fabián Ruiz (PSG/Espanha).

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16h25 – CATEGORIAS Além da premiação de melhor jogador e jogadora da temporada, a cerimônia reconhecerá os destaques nas categorias feminina e masculina: melhor atleta sub-21, melhor goleiro, artilharia da temporada, treinador e clube. A cerimônia também premiará um vencedor do Troféu Sócrates por ações sociais e a categoria inédita BOAT, de votação popular para o melhor vencedor de duas ou mais vezes do troféu principal.

16h20 – HOMENAGEM AO PRIMEIRO – A cerimônia da Bola de Ouro é tradicionalmente realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris, mas mudou de sede neste ano para sua 70ª edição. Em homenagem ao seu primeiro vencedor, o inglês Stanley Matthews, será realizada no London Palladium Theatre, na capital da Inglaterra.

16h15 – DESEMPENHO BRASILEIRO – Os indicados brasileiros às categorias principais já conheceram suas colocações no ranking. O melhor entre os homens foi Vinícius Jr. na 17ª posição, seguido pelos defensores Gabriel Magalhães em 21º e Marquinhos em 25º. Entre as mulheres, Lorena é a única brasileira indicada e terminou em 28º, empatada com outras duas atletas. A goleira da seleção brasileira segue na disputa na categoria de melhor goleira, em que a vencedora será anunciada durante a cerimônia. 

16h10 – Confira os jogadores indicados na categoria principal masculino entre a 11ª e 30ª colocação:
11- Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
12- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
13- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marrocos)
14- Vitinha (Paris Saint-Germain/Portugal)
15- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
16- Ferran Torres (Paris Saint-Germain/Espanha)
17- Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasil)
18- Marc Cucurella (Chelsea e Real Madrid/Espanha)
19- João Neves (Paris Saint-Germain/Portugal)
20- Willian Pacho (Paris Saint-Germain/Equador)
21- Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
22- Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
23- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)
24- Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
25- Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brasil)
26- Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
27- Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
28- Julián Quiñones (Al-Qadsiah/México)
29- Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
29- William Saliba (Arsenal/França)

16h05 – Antes da cerimônia a organização divulgou os jogadores que terminaram entre a 11ª e 30ª colocação nas categorias principais. Confira o ranking feminino:
11- Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
12- Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
13- Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
14- Wendie Renard (Lyon/França)
15- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
16- Mapi León (Barcelona/Espanha)
17- Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
18- Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
19- Tessa Wullaert (Inter de Milão/Bélgica)
20- Selma Bacha (Lyon/França)
21- Scarlett Camberos (Club América/México)
22- Manaka Matsukubo (Chelsea/Japão)
23- Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
24- Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
25- Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
26- Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
27- Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
28- Lorena (Kansas City/Brasil)
28- Melvine Malard (Chelsea/França)
28- Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)

16h – Boa tarde! Em uma hora começa a cerimônia da Bola de Ouro que premiará os melhores jogadores da última temporada do futebol. A cerimônia será transmitida no streaming DAZN e em tempo real em VEJA.

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TAGS:
bola de ouro
premiação
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