Ao contrário da principal, seleção olímpica desfalcará 7 times da Série A

O técnico André Jardine anunciou nesta sexta-feira 25 a lista de convocados para defender a seleção brasileira pré-olímpica no torneio amistoso de Tenerife, disputado entre 11 e 19 de novembro na Espanha. Ao contrário de Tite, que “aliviou” os clubes brasileiros em sua convocação para amistosos do Brasil, Jardine selecionou 11 jogadores de times nacionais, que serão desfalques nas rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro.

Grêmio, Bahia, São Paulo e Corinthians disputam vaga no G-4, que garante vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores, mas perderão jogadores importantes de seus elencos. Os meias Mateus Henrique, do Grêmio, e Pedrinho, do Corinthians, assim como os atacantes Antony, do São Paulo, e Artur, do Bahia, não poderão participar da 32ª e 33ª rodada do Brasileirão. O Fluminense, lutando contra o rebaixamento, perderá o lateral Caio Henrique.

“Estamos muito próximos da competição alvo, que é o Pré-Olímpico, e 75% dos jogadores desta lista participarão do torneio. Procuramos trazer os melhores. Depois dessa última convocação teremos leque importante de 45 atletas convocados. Encontramos caminho importante, sempre buscando os melhores e exercitando o bom senso, sem prejudicar em demasia os clubes. O projeto pré-olímpico é importantíssimo para que todos se engajem, seleção, clubes, imprensa, torcida”, justificou Jardine.

O Torneio de Tenerife é o quarto e último de preparação para o Pré-Olímpico, marcado para 22 de janeiro de 2020, na Colômbia. A competição contará com a participação de Estados Unidos, Argentina, Chile – os dois últimos serão adversários da seleção no torneio pré-Olimpíadas, que dará vagas para os Jogos de Tóquio ao primeiro e segundo colocado, além de uma vaga na repescagem para o terceiro.

Antes de participar da competição amistosa na Espanha, a seleção brasileira pré-olímpica goleou a Venezuela por 4 a 1 e foi derrotada por 3 a 2 pelo Japão, em dois amistosos realizados em Pernambuco, respectivamente nos últimos dias 10 e 14. Às vésperas do Pré-Olímpico, os comandados de Jardine cumprirão em janeiro um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Confira os convocados da seleção brasileira pré-olímpica:

Goleiros:

Anderson (Athletico-PR)

Ivan (Ponte Preta)

Phelipe Megiolaro (Grêmio)

Laterais:

Dodô (Shakhtar Donetsk)

Guga (Atlético-MG)

Ayrton Lucas (Spartak Moscou)

Caio Henrique (Fluminense)

Zagueiros:

Ibañez (Atalanta)

Lyanco (Torino)

Rodrigo (Portimonense)

Walce (São Paulo)

Meias:

Bruno Guimarães (Athletico-PR)

Lucas Fernandes (Portimonense)

Matheus Henrique (Grêmio)

Pedrinho (Corinthians)

Thiago Maia (Lille)

Wendel (Sporting)

Atacantes:

Antony (São Paulo)

Artur (Bahia)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (RB Leipzig)

Paulinho (Bayer Leverkusen)

Pedro (Fiorentina)

(Com Estadão Conteúdo)