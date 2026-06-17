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Esporte

Antigo romance de Romário volta aos holofotes durante a Copa do Mundo

Ex-jogador estaria acompanhado no Mundial

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 15h35 | Atualizado em 17 jun 2026, 15h44
Romário
Romário também atua como comentarista na Copa de 2026 (Instagram/Reprodução)
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Antigo romance de Romário volta aos holofotes durante a Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

A Copa do Mundo de 2026 teria marcado o reencontro de Romário com uma antiga companhia do Mundial, mas fora das quatro linhas. Quatro anos após chamar atenção ao acompanhar o ex-jogador no Mundial do Catar, Marcielle Mota estaria novamente ao lado do Baixinho, desta vez nos Estados Unidos.

A jovem, segundo o Extra, foi vista acompanhando o senador em compromissos ligados ao torneio e ganhou destaque por repetir a parceria que já havia despertado curiosidade entre torcedores e fãs durante a Copa de 2022. Na época, os dois foram fotografados juntos em estádios e eventos, alimentando especulações sobre o relacionamento.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

O craque do tetra e Marcielle tiveram um breve romance, que terminou em 2023. Agora, de acordo com a publicação, estariam hospedados juntos no Millennium Hilton New York One Un Plaza, cujas diárias custam 5 mil reais, e aproveitam as horas vagas curtindo restaurantes pela cidade de Nova York.

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Marcielle Mota e Romário em 2023
Marcielle Mota e Romário em 2023 (Instagram/Reprodução)
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