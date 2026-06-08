Antes e depois: as plásticas de Léo Pereira antes da Copa do Mundo

Bem antes de saber que seria convocado para uma Copa do Mundo, o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, se entregou à vaidade e resolveu fazer uma repaginada no visual.

O jogador passou por uma otoplastia, cirurgia que visa a modificar o tamanho da orelha, em 2021, além de ter colocado lente de contato nos dentes e ter cultivado a barba, o que mudou completamente o formato de seu rosto.

Agora, sem tempo para espelhos. O atleta de 30 anos tem vivido momentos intensos tanto na carreira esportiva quanto na vida pessoal. Foi convocado para defender a seleção brasileira, aumentando a pressão em ter que lidar com a atuação em alto nível.

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