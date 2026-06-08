Antes e depois: as plásticas de Léo Pereira antes da Copa do Mundo
Zagueiro realizou uma otoplastia, cirurgia para corrigir imperfeições na orelha
Bem antes de saber que seria convocado para uma Copa do Mundo, o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, se entregou à vaidade e resolveu fazer uma repaginada no visual.
O jogador passou por uma otoplastia, cirurgia que visa a modificar o tamanho da orelha, em 2021, além de ter colocado lente de contato nos dentes e ter cultivado a barba, o que mudou completamente o formato de seu rosto.
Agora, sem tempo para espelhos. O atleta de 30 anos tem vivido momentos intensos tanto na carreira esportiva quanto na vida pessoal. Foi convocado para defender a seleção brasileira, aumentando a pressão em ter que lidar com a atuação em alto nível.
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