Antes de clássico, técnico Luis Enrique, do PSG, defende famigerado Manchester City

Técnico do Paris Saint-Germain, o espanhol Luis Enrique defendeu nesta terça-feira, 13, que o Manchester City “merece seus troféus”, diante do escândalo recente envolvendo o clube inglês: no final de setembro, o time foi considerado culpado por infringir regras financeiras entre 2009 e 2018. City e PSG se enfrentam na quarta, 14, pela Liga dos Campeões da UEFA.

“Será preciso aguardar a decisão final das pessoas que a tomarão”, disse Luis Enrique durante uma coletiva de imprensa. “Espero que tudo termine bem para o Manchester City, porque acredito que o que eles fizeram nestes anos em campo foi incrível”.

O técnico do PSG insistiu: “Os troféus que eles conquistaram em campo permanecem em campo. Eles mereceram vencer e espero que consigam evitar essa punição, é o que penso”.

Em 29 de setembro, uma comissão independente da Premier League considerou que o time de Manchester havia inflado artificialmente suas receitas e reduzido despesas em um total de 1 bilhão de euros (R$ 5,6 bilhões na cotação atual) por meio de contratos fictícios com empresas de um país do Golfo.

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O City recorreu da decisão, enquanto várias vozes do futebol inglês pedem pela retirada dos títulos conquistados pelo clube nesse período, entre eles três troféus no Campeonato Inglês.

Sobre o enfrentamento de quarta-feira, Luis Enrique frisou que a temporada só será decidida mais adiante. A competição está em sua 2ª rodada. “Esse resultado não tem nada a ver com o futuro. É a partir de janeiro que podemos ver qual é o nível da equipe”. O espanhol acrescentou: “Mas é um jogo interessante para este momento da temporada e bom de assistir”.

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(Com AFP)