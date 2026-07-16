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Antes da retomada do Brasileirão, Rafinha é efetivado como executivo de futebol do São Paulo

Capitão do Tricolor nas conquistas da Copa do Brasil (2023) e da Supercopa Rei (2024), ele encerrou a carreira como atleta no ano passado

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 16h58
Homem de pele clara, cabelo curto e barba rala, vestindo blazer preto sobre camiseta vermelha, com expressão séria e boca levemente aberta, em um ambiente desfocado de arquibancada
Rafinha: agora, no cargo executivo de forma permanente (Bruno Escolastico Sousa Silva/NurPhoto/Getty Images)
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Rafinha foi efetivado no cargo de executivo de futebol do São Paulo. O ex-jogador de 40 anos já vinha exercendo a função interinamente desde a saída de Rui Costa, há pouco menos de um mês, e deixa agora o posto de gerente esportivo para assumir a liderança definitiva do departamento.

Capitão do Tricolor nas conquistas da Copa do Brasil (2023) e da Supercopa Rei (2024), Rafinha encerrou a carreira como atleta no ano passado, no Coritiba, e passou a integrar a diretoria são-paulina em janeiro deste ano. Ele também está estudando gestão esportiva na DFB Akademie (Federação Alemã de Futebol) e cursa gestão de clubes pela Fifa.

Sobre a efetivação, o presidente Harry Massis Junior comentou: “Tenho visto o trabalho diário do Rafinha desde que assumiu essa nova responsabilidade. Ele foi um grande atleta e líder, e como gerente esportivo agregou muito. Agora, nessa nova função, vem realizando um grande trabalho à frente do futebol do São Paulo, não só pela experiência que obteve ao longo da carreira, mas por todo o seu relacionamento no mundo do futebol.”

Rafinha, por sua vez, declarou: “Encaro essa nova função como mais um desafio e me sinto muito preparado. A experiência que tenho aqui dentro do São Paulo, tanto como atleta quanto neste período como gerente esportivo, e tudo o que vivi em mais de 20 anos de futebol me dão muita confiança para liderar o projeto esportivo do clube. Além disso, tenho buscado me aprimorar com cursos de gestão. Temos uma equipe muito qualificada dentro e fora do campo, uma grande estrutura e muita confiança para o que vem pela frente. Nossa tarefa será, sempre, colocar o São Paulo no ponto mais alto junto com os nossos torcedores, que são os mais importantes desse clube gigante.”

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Com a mudança, Rafinha passa a contar com o suporte jurídico de Felipe Carvalho, advogado do clube desde 2020, que assume o cargo de gerente jurídico esportivo.

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