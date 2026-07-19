Antes da premiação da Copa do Mundo, Trump e Infantino caminham para o palco sob vaias

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, foram vaiados pelo público no estádio MetLife, perto de Nova York, onde ocorreu no domingo a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina.

O bilionário republicano — natural de Nova York — e o dirigente ítalo-suíço foram vaiados quando os telões do estádio mostraram ambos entrando em campo para entregar o troféu à Espanha, que derrotou a Argentina por 1 a 0 na prorrogação.

Trump mantém uma relação tensa com líderes espanhóis — incluindo o primeiro-ministro Pedro Sánchez, que também estava presente no estádio no domingo — depois que o chefe de governo da Espanha se opôs à guerra travada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã.

Como foi a final

Com um chute potente de Ferran Torres (106′), que havia começado o jogo no banco de reservas, os espanhóis encerraram a resistência heroica do goleiro da ‘Albiceleste’, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, e garantiram sua segunda estrela, após o triunfo na África do Sul em 2010.

Continua após a publicidade

A ‘Roja’ proporcionou uma despedida amarga a Messi, que, aos 39 anos, disputou aquela que ele declarou ser sua última partida em Copas do Mundo.

O camisa 10 se despede sem conseguir defender o título conquistado no Catar em 2022.

Publicidade