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Esporte

Antes da premiação da Copa do Mundo, Trump e Infantino caminham para o palco sob vaias

Ambas as torcidas não economizaram no volume para demonstrar o descontentamento com os dois líderes

Por Felipe Carneiro, de Nova York 19 jul 2026, 19h41 | Atualizado em 19 jul 2026, 19h53
Várias pessoas em perfil, olhando para a direita. No centro, Donald Trump com terno azul e gravata vermelha, ao lado de um homem careca de terno azul. À esquerda, um homem de cabelos grisalhos e uma mulher sorrindo. À direita, uma mulher de cabelos escuros.
Trump e Infantino na final da Copa do Mundo 2026: sob vaias -  (Eva Marie Uzcategui/Getty Images)
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O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, foram vaiados pelo público no estádio MetLife, perto de Nova York, onde ocorreu no domingo a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina.

O bilionário republicano — natural de Nova York — e o dirigente ítalo-suíço foram vaiados quando os telões do estádio mostraram ambos entrando em campo para entregar o troféu à Espanha, que derrotou a Argentina por 1 a 0 na prorrogação.

Trump mantém uma relação tensa com líderes espanhóis — incluindo o primeiro-ministro Pedro Sánchez, que também estava presente no estádio no domingo — depois que o chefe de governo da Espanha se opôs à guerra travada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã.

Como foi a final

Com um chute potente de Ferran Torres (106′), que havia começado o jogo no banco de reservas, os espanhóis encerraram a resistência heroica do goleiro da ‘Albiceleste’, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, e garantiram sua segunda estrela, após o triunfo na África do Sul em 2010.

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A ‘Roja’ proporcionou uma despedida amarga a Messi, que, aos 39 anos, disputou aquela que ele declarou ser sua última partida em Copas do Mundo.

O camisa 10 se despede sem conseguir defender o título conquistado no Catar em 2022.

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