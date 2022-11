Anote na agenda: dias e horários dos 11 melhores jogos da 1ª fase da Copa

A Copa do Mundo do Catar tem início no próximo domingo, 20 de novembro, e não será preciso esperar o início do mata-mata para acompanhar grandes rivalidades e clássicos do futebol internacional. Seleções importantes e atletas de renome se enfrentam já na fase de grupos; confira, abaixo a relação de 11 jogos imperdíveis e seus respectivos dias e horários:

Catar x Equador – dia 20/11, domingo, às 13h (de Brasília)

Pode parecer pouco atrativo, mas é a abertura da Copa, sempre um espetáculo à parte, e a seleção anfitriã geralmente costuma aprontar. Apesar de limitada tecnicamente, o Catar vai contar com a festa da torcida local para tentar surpreender uma seleção equatoriana jovem e de qualidade.

Brasil x Sérvia – dia 24/11, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

O Brasil inteiro vai parar para acompanhar a estreia da seleção na Copa, que chega como uma das grandes favoritas. Começar o Mundial com o pé direito é essencial para o futuro na competição, mesmo contra uma equipe difícil como a Sérvia e que vai contar com um poderoso ataque: Mitrovic, Vlahovic e Tadic.

França x Dinamarca – dia 26/11, sábado, 13h (de Brasília)

Atual campeã do mundo, a França caiu no grupo D e, junto com a Dinamarca, é ampla favorita para avançar de fase. O encontro entre as duas equipes deve valer a liderança do grupo. O problema para os Le Bleus é que o retrospecto não é muito favorável – os dinamarqueses venceram duas vezes Mbappé e companhia nesse ciclo antes da Copa.

Espanha x Alemanha – dia 27/11, domingo, à 16h

Duas das grandes seleções da Copa dividem o grupo E – Espanha e Alemanha. As duas equipes prometem brigar ponto a ponto pela liderança do grupo e avançar em segundo pode significar um chaveamento mais complicado para o desenrolar da competição. O encontro também tem um sentimento de revanche, já que na última partida a Espanha goleou por 6 a 0 a equipe alemã. A Fúria também levou a melhor na semifinal de 2010 e na decisão da Euro de 2008.

Brasil x Suíça – dia 28/11, segunda-feira, às 13h (horário de Brasília)

Assim como em 2018, Brasil e Suíça formam juntos mais um grupo da Copa do Mundo. E assim como no último Mundial, a seleção brasileira também pode ter dificuldades contra uma nova seleção suíça, que mudou sua forma de jogar e continua tão competitiva quanto antes. O encontro entre as duas vale muito no grupo G e também pode destacar quem evoluiu mais nos últimos quatro anos.

Portugal x Uruguai – dia 28/11, segunda-feira, às 16h (horário de Brasília)

Reedição das oitavas de final da última Copa, quando Uruguai eliminou a seleção de Portugal. A equipe celeste chega com um novo técnico e nomes que despontaram no ciclo, ao mesmo tempo em que os lusitanos contam com uma geração extremamente talentosa e com Cristiano Ronaldo. Quem vai liderar o último grupo da Copa?

Irã x EUA – dia 29/11, terça-feira, às 16h (horário de Brasília)

O grupo B traz a peculiaridade de evidenciar rivalidades extracampo e, nessa lógica, o mundo não quer perder o encontro entre Estados Unidos e Irã – dois país opostos no âmbito político internacional. Em 1998, as seleções se encontraram e deram uma trégua nas mais de 40 décadas de conflito. Antes do jogo, os atletas posaram juntos em um gesto de paz. Em campo, o Irã venceu por 2 a 1.

Polônia x Argentina – 30/11, quarta-feira, às 16h (horário de Brasília)

Simplesmente Robert Lewandowski contra Lionel Messi, dois dos maiores atacantes da atualidade, e que vêm trocando algumas farpas publicamente. A Argentina é ampla favorita no grupo e a Polônia sonha em avançar para as oitavas, mas para isso vai precisar tirar pontos da Albiceleste. Qual defesa deve sofrer mais nesse encontro, a polonesa ou a argentina?

Croácia x Bélgica – dia 1/12 quinta-feira, às 12h (horário de Brasília)

As duas seleções que foram sensações na última Copa do Mundo e alcançaram as semifinais – a Bélgica parou no meio do caminho, enquanto a Croácia avançou para a finalíssima. As duas equipes seguem em boa fase no cenário internacional, com uma geração de grande talento, mas que precisam se provar ainda. O encontro entre Croácia e Bélgica tem tudo para definir o líder do grupo F.

Camarões x Brasil – dia 2/12, sexta-feira, às 16h (horário de Brasília)

Tropeçar em um grupo formado por Sérvia e Suíça não é nenhum absurdo e, na última rodada, fazer saldo de gols contra o azarão do grupo pode ser de grande importância para que a seleção brasileira avance em primeiro lugar. Não se pode tirar o pé em uma competição de tiro curto e por isso o encontro entre Brasil e Camarões é imperdível. O duelo tem história em Copas: o Brasil vendeu a seleção africana nos Mundiais de 1994 e 2014.

Sérvia x Suíça – 2/12, sexta-feira, às 16h (horário de Brasília)

A tendência é de que Sérvia e Suíça briguem ponto a ponto pelo segundo lugar do grupo. A seleção dos Balcãs terá força para bater uma equipe competitiva e já calejada em cenários internacionais? O encontro entre Sérvia e Suíça promete ser um jogo de mata-mata já na fase de grupos. Há ainda um forte componente político. Na última Copa, os suíços Granit Xhaka, nascido na Suíça, mas de origem kosovar, e Xherdan Shaqiri, nascido em Kosovo, uma antiga província albanesa majoritariamente sérvia, foram punidos por suas comemorações pró-Kosovo durante a a vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia. Os dois jogadores, que marcaram os gols da vitória, imitaram a águia da bandeira albanesa, um gesto considerado na Sérvia como um símbolo da “Grande Albânia”. Muitas pessoas em Kosovo, que tem maioria étnica albanesa, se identificam com essa bandeira. O gesto também é uma referência a uma doutrina Kosovo, antiga província da Sérvia, que declarou em 2008 sua independência, mas Belgrado ainda se nega a reconhecê-la.