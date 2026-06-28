Anfitriões avançam: Canadá vence África do Sul com gol nos acréscimos
Eustáquio acerta chute de fora da área para furar valente defesa sul-africana
O jogo de abertura da fase de 16 avos de final fez valer o fator angustiante do mata-mata. No estádio de Los Angeles, o Canadá venceu a África do Sul pelo placar mínimo de 1 a 0, com gol de Eustáquio nos acréscimos do segundo tempo. Nas oitavas de final, os primeiros classificados enfrentam o vencedor do jogo entre Marrocos e Holanda.
As seleções que se classificaram na segunda colocação de seus grupos, não tiveram grandes oportunidades durante o primeiro tempo. No último terço do campo, os atacantes sofreram para finalizar com perigo e assustar os goleiros.
A chance mais clara foi dos co-anfitriões aos 41 minutos, em que Bombito cabeceou para o gol, atrapalhado pelo próprio companheiro Cornelius. O camisa 10 sul-africano Modiba salvou em cima da linha com o pé, mas a bola continuou dentro da área, Buchanan chutou para o gol, e o goleiro Williams defendeu para enfim dar alívio aos sul-africanos e o sentimento de quase para os canadenses.
Minutos depois, Laryea avançou pela esquerda, armou a perna para chutar, mas foi impedido por Mudau. O árbitro marcou o tiro de meta, para frustração canadense que queria um pênalti.
As seleções continuaram com dificuldade para chegar ao gol no segundo tempo. O torcedor canadense vaiou a saída de bola sul-africana, principalmente quando a bola chegava nos pés do goleiro Williams.
O artilheiro histórico do Canadá, Alphonso Davies, entrou aos 25 minutos, marcando sua estreia no torneio e deu novo gás para a equipe. Logo no primeiro lance, acelerou a jogada pela esquerda, e a bola chegou Promsie que chuta rasteiro e passa perto da trave.
A África do Sul reagiu nos contra-ataques, e Apolis respondeu com chute de fora da área para defesa do goleiro Crépeau.
A defesa sul-africana se manteve postada, e Mudau estancou o bom jogo de Anthony Davies. Mas ao focar nas laterais do campo, Eustáquio ficou livre por dentro e deu belo chute de fora da área após rebote. O ex-jogador do Porto dominou de peito e acertou no canto do gol aos 46 minutos do segundo tempo.
Pela primeira vez, o Canadá está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. O próximo jogo será no dia 4 de julho, às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston, contra Holanda ou Marrocos.
EM UM SÓ LUGAR