Andy Murray volta às quadras: ‘Pequenos passos’

O britânico Andy Murray voltará a competir no dia 17 de junho, ATP 500 de Queen’s, em Londres. O tenista de 32 anos passou por cirurgia no quadril em janeiro e corria risco de não poder mais praticar o esporte. Murray jogará na chave de duplas, ao lado do espanhol Feliciano Lopez e, apesar do retorno, ainda não definiu data para jogar partidas individuais.

“Por enquanto são só pequenos passos. Eu estou bem, quase sem dor, e adoro treinar e melhorar. Espero que, em algum momento neste ano, possa voltar a competir na categoria simples. Estou completamente feliz, então não preciso jogar simples agora. Se conseguir, seria ótimo, mas não acho que seja o caso. Acredito que levará mais tempo”, declarou.

Murray liderou o ranking da ATP em 2016 e 2017, mas despencou depois das lesões no quadril e atualmente ocupa apenas a 215ª colocação. O britânico foi medalhista de ouro nas Olimpíadas do Rio, em 2016, e de Londres, em 2012, além de levantar duas taças de Wimbledon e uma do Aberto dos Estados Unidos.

