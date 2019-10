Andy Murray vence torneio e chora ao conquistar primeiro título desde 2017

O tenista britânico Andy Murray chorou ao vencer o suíço Stan Wawrinka neste domingo e conquistar o ATP 250 da Antuérpia, na Bélgica, o primeiro título desde 2017 e após implantar uma prótese no quadril em janeiro deste ano.

Murray precisou de duas horas e 27 minutos para derrotar Wawrinka com parciais de 3-6, 6-4 e 6-4. O torneio belga foi uma prova de resistência para o britânico, que também passou por longos duelos na semifinal, ao eliminar o francês Ugo Humbert em duas horas e 22 minutos, e nas quartas de final, quando venceu o romeno Marius Copil em duas horas e 35 minutos.

“Significa muito para mim, sobretudo depois dos problemas que tive nos últimos anos. Foi um grande jogo. Stan jogou incrivelmente bem, nós dois jogamos. Não esperava isto, estou muito feliz. Estou muito orgulhoso do que fiz nesta semana”, disse o campeão após conter as lágrimas.

Pai de dois filhos e com a esposa grávida do terceiro, Murray brincou ao dizer que deveria sair logo da quadra para ficar com a família.

“Estamos esperando o terceiro filho, a minha família está ficando grande, tenho que sair depressa”, comentou.

Murray viveu um início de temporada difícil e chegou a insinuar que poderia se aposentar em Wimbledon neste ano. O britânico, com 32 anos e 243º do mundo no ranking da ATP, não ganhava um torneio há dois anos, desde quando era o número 1 do mundo e venceu o espanhol Fernando Verdasco na final do ATP 500 de Dubai.