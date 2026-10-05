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Esporte

Andy Carroll revela identidade de famoso condenado por abuso sexual contra ele

Episódio aconteceu me 2021

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 17h58
Homem de cabelos longos e barba escura, com expressão pensativa e a mão no queixo, vestindo uma camisa escura e uma pulseira preta no pulso esquerdo
Andy Carroll (Jordan Pettitt/PA Images/Getty Images)
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Andy Carroll revela identidade de famoso condenado por abuso sexual contra ele Priorize VEJA no Google

Ex-atacante do Liverpool e da seleção inglesa, Andy Carroll revelou a identidade do homem que o abusou sexualmente. O jogador afirmou que se trata do coreógrafo e professor de dança Kevin Adams, conhecido por participações em programas de televisão britânicos como Fame Academy e Strictly Come Dancing: It Takes Two.

Carroll havia contado o episódio pela primeira vez em sua autobiografia, Owning It, lançada no fim de setembro, mas sem revelar o nome do agressor. O caso aconteceu em 2021, quando o ex-jogador defendia o Newcastle. Segundo o relato, Adams era amigo de sua então companheira e foi até a casa do atleta para assistir a uma luta de boxe. Carroll acabou dormindo após passar mal e acordou durante o abuso.

Após o episódio, o jogador expulsou o homem da casa, acionou a polícia e depois testemunhou no julgamento, experiência definida como “humilhante, constrangedora e absolutamente horrível”. Adams negou a acusação, mas foi considerado culpado por crimes sexuais e condenado em 2023.

A decisão de Carroll de confirmar publicamente a identidade ocorreu depois que o nome de Adams apareceu em documentos judiciais que se tornaram públicos. “Agora que Kevin Adams foi identificado nos autos do processo como meu agressor, posso confirmar”, afirmou o ex-atacante ao The Sun. Ele também disse esperar conseguir finalmente deixar o episódio para trás: “Estou pronto para seguir em frente. Isso teve um impacto devastador na minha vida e na vida dos meus entes queridos”.

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Em sua autobiografia, Carroll relatou que o trauma teve impacto prolongado em sua vida e chegou a afetar sua concentração no futebol. O jogador afirmou ainda que decidiu compartilhar a experiência na esperança de que seu relato pudesse ajudar outras pessoas que tenham passado por situações semelhantes. “É assustador falar sobre isso, mas me tornou a pessoa que sou hoje tanto quanto qualquer outra coisa boa. E se falar sobre isso ajudar pelo menos uma pessoa, já terá valido a pena. O que aconteceu comigo afetou todas as facetas da minha vida. Eu pensava nisso todos os dias, o que tornava difícil me concentrar em qualquer outra coisa, inclusive no futebol. O trauma do que aconteceu não desapareceu”.

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TAGS:
Abuso Sexual
Gente
Liverpool
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