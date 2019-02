Andrezinho é titular no 1º coletivo do Botafogo no ano

Por AE

Rio – O Botafogo realizou nesta manhã, no campo anexo do Engenhão, o primeiro coletivo sob o comando do técnico Oswaldo de Oliveira. A atividade deste sábado serviu para o técnico definir a equipe que vai enfrentar o Boavista, no domingo, em jogo-treino marcado para Saquarema. Sem surpresas, a principal novidade da equipe titular foi o meia Andrezinho, contratado do Internacional.

A equipe titular foi escalada por Oswaldo de Oliveira com: Jefferson, Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Márcio Azevedo; Marcelo Mattos, Renato, Andrezinho e Elkeson; Maicosuel e Loco Abreu. Assim, o treinador manteve a base de 2011 e deixou o zagueiro Brinner, contratado do Paraná, e o atacante Jobson, de volta ao clube e ainda cumprindo suspensão por doping, entre os reservas.

Já os suplentes do Botafogo treinaram com: Renan; Gabriel, Brinner, Matheus e Renan Lemos; Lucas Zen, Felipe Menezes, Jobson e Caio; Herrera e Alex. A atividade durou 45 minutos e terminou empatada por 2 a 2. Os gols dos titulares foram feitos pelo atacante uruguaio Loco Abreu, ambos de cabeça, após cruzamentos de Lucas e Marcio Azevedo.

Ainda neste sábado, a delegação do Botafogo segue para o Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Voleibol em Saquarema. O elenco ficará no local até as vésperas da estreia no Campeonato Carioca, marcada para o dia 22 de janeiro, contra o Resende.