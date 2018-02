Andrés Sanchez é eleito o novo presidente do Corinthians

Em meio a protestos, o deputado federal e empresário Andrés Sanchez (PT-SP) foi eleito neste sábado o novo presidente do Corinthians. Com a vitória, ele assume o comando do time no lugar de Roberto de Andrade até novembro de 2020 e, para isso, deve se licenciar do cargo de parlamentar.

A eleição, que começou pela amanhã, transcorreu tranquila até o anúncio da vitória de Sanchez no fim da tarde. Depois que saiu o resultado, membros da torcida organizada Gaviões da Fiel partiram para cima do parlamentar, que teve que se trancar no banheiro feminino do ginásio do Parque São Jorge para não ser agredido. Ele chegou a levar uma garrafada quando se preparava para falar com a imprensa. Cerca de quarenta pessoas cercavam o banheiro, xingando-o de “ladrão” pelas suspeitas de desvio de dinheiro na construção do estádio do Itaquerão. Ele precisou sair dali escoltado pela Polícia Militar.

Sanchez recebeu 1.235 votos, desbancando o segundo colocado, Paulo Garcia, que teve 830 votos. Os outros candidatos eram Antônio Roque Citadini, com 803 votos, Felipe Ezabella, com 460 votos, e Romeu Tuma Jr, 278. No total, 3.642 votos foram contabilizados. Houve 18 nulos e 13 em branco.

O corintiano já ocupou a presidência do clube de 2007 a 2012. Ele foi um dos grandes responsáveis pela construção do Itaquerão e faz parte da chapa Renovação e Transparência, a mesma de Roberto de Andrade, agora antigo mandatário, que está no poder do clube há 10 anos.