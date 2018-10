Anderson Silva topa desafio de enfrentar McGregor: ‘Seria uma honra’

Anderson Silva respondeu ao “convite” feito recentemente por Conor McGregor e disse que aceitaria enfrentar o irlandês em seu retorno ao UFC. O atleta brasileiro de 43 anos não participa de uma luta desde o ano passado, porque cumpre suspensão por doping.

“Seria uma grande honra me testar lutando contra o Conor McGregor. Ele é um lutador eclético e já provou que tem de ser respeitado. Vamos fazer isto acontecer! O UFC quer super-lutas, tenho certeza que os fãs dos quatro cantos do mundo querem ver esta”, publicou o ex-campeão do UFC em suas redes sociais.

Na última segunda-feira, Conor McGregor alegou que deseja enfrentar o brasileiro futuramente. “Tenho interesse em lutar com o Anderson. Ele é uma lenda. Eu só vou fazer lutas que me interessem ou que tenham significado”, declarou o irlandês, em entrevista ao programa Ariel Hewani’s MMA Show. McGregor lutará no próximo sábado, no UFC 229, contra o russo Khabib Nurmagomedov, para tentar recuperar o cinturão peso-leve.

Anderson Silva testou positivo para substâncias proibidas pela Agência Antidoping dos Estados Unidos (Usada) em novembro do ano passado. A Usada, no entanto, comprovou que o brasileiro não ingeriu a substância de forma premeditada, e liberou Anderson Silva para lutar a partir de novembro deste ano.