Anderson Silva fatura bônus por ‘luta da noite’ no UFC 234

Aos 43 anos, Anderson Silva foi derrotado, mas ofereceu ao público australiano um grande espetáculo diante do nigeriano Israel Adesanya, na luta principal do UFC 234, na madrugada deste domingo, 10, em Melbourne. A brilhante atuação rendeu a ambos o bônus de “luta da noite”, um prêmio extra de 50.000 dólares (cerca de 185.000 reais pela cotação atual).

Adesanya, de 29 anos, superou Anderson após três rounds empolgantes, por decisão unânime da arbitragem, e assim se manteve invicto no MMA, com 16 vitórias no cartel. Após a vitória, o nigeriano fez questão de exaltar seu ídolo Anderson. “Lutar com ele é como jogar basquete com Michael Jordan”, discursou.

Além de Anderson e Adesanya, outros dois atletas deixaram o evento mais ricos. O peso leve Devonte Smith, que derrotou Ma Dong Hyun por nocaute técnico, e a peso mosca Montana De La Rosa, que finalizou Nadia Kassem, embolsaram o prêmio de ‘Performance da Noite’e também receberam 50.000 dólares cada.

As bolsas totais dos atletas do UFC 234 não foi divulgada pelo UFC até o momento.