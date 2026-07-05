Ancelotti toma decisão para a vaga de Paquetá na seleção
Brasil joga neste domingo, 5, às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo
Carlo Ancelotti indicou quem deve iniciar a partida contra a Noruega neste domingo, 5, às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Nos últimos dois treinos, o técnico usou Gabriel Martinelli no time titular da seleção brasileira.
O autor do gol da virada contra o Japão, nos acréscimos, deverá entrar no lugar de Lucas Paquetá – que se lesionou na mesma partida. Já Raphinha, voltou a treinar com bola nesta semana e estará à disposição no banco.
Outros nomes cogitados foram os de Danilo Santos e Ederson. Caso opte por quatro atacantes, Ancelotti tem Luiz Henrique, Endrick e Igor Thiago como principais opções. Para o segundo tempo, o técnico poderá usar Neymar.
A possível escalação do Brasil para a partida contra a Noruega é: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Martinelli, Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Jr.
Tabus
Além de nunca ter vencido a Noruega, em quatro partidas disputadas, a seleção brasileira também tem uma amarga lembrança do dia 5 de julho – quando foi eliminada da Copa do Mundo, mesmo sendo considerada favorita ao título.
Como assistir ao jogo entre Brasil e Noruega hoje?
As seleções se enfrentam neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da Globo, SBT, Sportv, N Sports, GE TV (Globoplay) e CazéTV. Veja as escalações.
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