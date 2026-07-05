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Esporte

Ancelotti toma decisão para a vaga de Paquetá na seleção

Brasil joga neste domingo, 5, às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Por Ígor Resende 5 jul 2026, 12h22 | Atualizado em 5 jul 2026, 12h23
O técnico Carlo Ancelotti, de terno escuro e óculos, olha para frente com expressão séria, ao lado de um homem barbudo de camisa azul da seleção brasileira, que cobre a boca com a mão, em um estádio
Carlo Ancelotti terá um novo time titular contra a Noruega (Marc Atkins/Getty Images)
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Ancelotti toma decisão para a vaga de Paquetá na seleção Priorize VEJA no Google

Carlo Ancelotti indicou quem deve iniciar a partida contra a Noruega neste domingo, 5, às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Nos últimos dois treinos, o técnico usou Gabriel Martinelli no time titular da seleção brasileira.

O autor do gol da virada contra o Japão, nos acréscimos, deverá entrar no lugar de Lucas Paquetá – que se lesionou na mesma partida. Já Raphinha, voltou a treinar com bola nesta semana e estará à disposição no banco.

Outros nomes cogitados foram os de Danilo Santos e Ederson. Caso opte por quatro atacantes, Ancelotti tem Luiz Henrique, Endrick e Igor Thiago como principais opções. Para o segundo tempo, o técnico poderá usar Neymar.

A possível escalação do Brasil para a partida contra a Noruega é: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Martinelli, Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Jr.

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Tabus

Além de nunca ter vencido a Noruega, em quatro partidas disputadas, a seleção brasileira também tem uma amarga lembrança do dia 5 de julho – quando foi eliminada da Copa do Mundo, mesmo sendo considerada favorita ao título.

Como assistir ao jogo entre Brasil e Noruega hoje?

As seleções se enfrentam neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da Globo, SBT, Sportv, N Sports, GE TV (Globoplay) e CazéTV. Veja as escalações.

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TAGS:
Carlo Ancelotti
Copa do Mundo 2026
Noruega
Seleção Brasileira de Futebol
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