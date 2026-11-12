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Esporte

Ancelotti realiza testes com Rayan em nova posição para amistoso contra o Japão

Atacante do Bournemouth se junta a Bruno Guimarães e Andrey Santos no meio de campo

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 10h49
Treinador de futebol, com boné amarelo e camisa verde, conversa com jogadores de costas, vestindo camisas azuis com o logo Sadia em branco, em um campo de treino
Técnico Ancelotti comanda treino da seleção brasileira em Singapura (Rafael Ribeiro/CBF)
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Ancelotti realiza testes com Rayan em nova posição para amistoso contra o Japão Priorize VEJA no Google

O técnico Carlo Ancelotti realizou testes na escalação da seleção brasileira para o amistoso contra o Japão. Nesta quinta, 12, o treinador optou por repetir o esquema de 4-3-3, como em amistosos da última da data Fifa, com o deslocamento do atacante Rayan para o meio-campo.

O atacante do Bournemouth se juntou no treino aos meio-campistas de origem Bruno Guimarães e Andrey Santos. Danilo, do Botafogo, que foi titular ao lado de Guimarães nos amistosos da última data Fifa, foi cortado por conta de lesão.

Com Rayan mais recuado, o ataque montado pelo técnico Ancelotti ficou com Vinícius Jr. pela esquerda, Estêvão pela direita e Raphinha mais centralizado, como tem jogado no Barcelona nesta temporada em que é o artilheiro da Europa com 15 gols em 11 jogos.

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Outro teste realizado pelo italiano foi na lateral esquerda iniciando com Carlos Augusto, da Inter, e depois optando por Douglas Santos, do Zenit. Wesley, da Roma, se manteve na lateral direita nas duas formações, assim como os zagueiros Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Jair, do Nottingham Forest, e o goleiro Pedro Morisco, do Coritiba.

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O Brasil enfrenta o Japão em amistoso neste sábado, 14, às 7h15 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Na terça, 17, encara a seleção de Singapura, às 7h, no mesmo estádio.

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TAGS:
Amistosos
Amistosos Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti
Seleção de Futebol do Japão
Singapura
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