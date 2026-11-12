Ancelotti realiza testes com Rayan em nova posição para amistoso contra o Japão
Atacante do Bournemouth se junta a Bruno Guimarães e Andrey Santos no meio de campo
O técnico Carlo Ancelotti realizou testes na escalação da seleção brasileira para o amistoso contra o Japão. Nesta quinta, 12, o treinador optou por repetir o esquema de 4-3-3, como em amistosos da última da data Fifa, com o deslocamento do atacante Rayan para o meio-campo.
O atacante do Bournemouth se juntou no treino aos meio-campistas de origem Bruno Guimarães e Andrey Santos. Danilo, do Botafogo, que foi titular ao lado de Guimarães nos amistosos da última data Fifa, foi cortado por conta de lesão.
Com Rayan mais recuado, o ataque montado pelo técnico Ancelotti ficou com Vinícius Jr. pela esquerda, Estêvão pela direita e Raphinha mais centralizado, como tem jogado no Barcelona nesta temporada em que é o artilheiro da Europa com 15 gols em 11 jogos.
Outro teste realizado pelo italiano foi na lateral esquerda iniciando com Carlos Augusto, da Inter, e depois optando por Douglas Santos, do Zenit. Wesley, da Roma, se manteve na lateral direita nas duas formações, assim como os zagueiros Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Jair, do Nottingham Forest, e o goleiro Pedro Morisco, do Coritiba.
O Brasil enfrenta o Japão em amistoso neste sábado, 14, às 7h15 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Na terça, 17, encara a seleção de Singapura, às 7h, no mesmo estádio.