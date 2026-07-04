Ancelotti prepara escalação inédita para jogo do Brasil contra a Noruega
Seleções se enfrentam nesse domingo, 5, às 17h, pelas oitavas de final
A seleção brasileira terá uma escalação inédita para o jogo contra a Noruega nesse domingo, 5, às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
O técnico Carlo Ancelotti será forçado a promover mudanças na equipe diante da lesão de Lucas Paquetá – titular nas quatro partidas até aqui. Já Raphinha, voltou a treinar com bola nesta semana e poderá ficar à disposição.
Os principais nomes cogitados para a vaga são Danilo Santos e Ederson. Caso opte por quatro atacantes, Ancelotti tem Luiz Henrique, Endrick e Igor Thiago como principais opções. Para o segundo tempo, Ancelotti poderá usar Neymar.
A possível escalação do Brasil para a partida contra a Noruega é: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo Santos, Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Jr.
As seleções se enfrentam nesse domingo, 5, às 17h, pelas oitavas de final. O jogo será realizado no Estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, e terá transmissão da Globo, SBT, SporTV, N Sports, GE TV (Globoplay) e CazéTV.
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