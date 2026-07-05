Ancelotti não aparece para explicar escolha de batedor de pênalti contra Noruega

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A seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo após derrota para a Noruega. Carlo Ancelotti não falou, e seu filho e assistente, Davide, explicou a escolha por Bruno Guimarães no pênalti perdido e lamentou os “pequenos erros” que levaram à eliminação. Entenda os bastidores da saída do Brasil.

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Carlo Ancelotti não concedeu entrevista na saída de campo após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. A equipe do técnico italiano perdeu por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final e adiou o sonho do hexa. Filho do treinador e assistente técnico, Davide foi quem falou depois da derrota e explicou a decisão por Bruno Guimarães, para bater o pênalti perdido no primeiro tempo da partida.

Questionado pelo repórter por que ele concedeu a entrevista pós-jogo e não seu pai, Davide respondeu: “Não sei…pelo momento do jogo, não é uma pergunta para mim.”

Sobre quem iria cobrar o pênalti, o assistente afirmou que “é uma decisão pré-definida, como em todos os jogos. Sempre decidimos sobre os pênaltis. Se erram, como acontece no futebol, e hoje, aconteceu.

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Autor dos dois gols noruegueses, Erling Haaland foi elogiado por Davide, que reconheceu a importância dos detalhes que levaram a eliminação brasileira.

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“Sim, é um jogador de nível mundial, você pode pagar pequenos erros em uma competição como essa. Um jogo e você está fora. E hoje aconteceu conosco. Assumimos essa responsabilidade, sentimos muito, estamos nesse momento muito abatidos.”

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