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Esporte

Ancelotti não aparece para explicar escolha de batedor de pênalti contra Noruega

Treinador não concede entrevista na saída do campo após eliminação do Mundial; Davide, seu filho e assistente, assume responsabilidade

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 19h58
Membros da comissão técnica brasileira no banco de reservas. Um homem de uniforme verde da seleção assobia com as mãos na boca, enquanto outro, de terno escuro, observa a partida.
Após eliminação na Copa, Davide Ancelotti falou com a imprensa antes do pai, Carlo (Jose Breton/Pics Action/NurPhoto/Getty Images)
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Carlo Ancelotti não concedeu entrevista na saída de campo após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. A equipe do técnico italiano perdeu por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final e adiou o sonho do hexa. Filho do treinador e assistente técnico, Davide foi quem falou depois da derrota e explicou a decisão por Bruno Guimarães, para bater o pênalti perdido no primeiro tempo da partida.

Questionado pelo repórter por que ele concedeu a entrevista pós-jogo e não seu pai, Davide respondeu: “Não sei…pelo momento do jogo, não é uma pergunta para mim.”

Sobre quem iria cobrar o pênalti, o assistente afirmou que “é uma decisão pré-definida, como em todos os jogos. Sempre decidimos sobre os pênaltis. Se erram, como acontece no futebol, e hoje, aconteceu.

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Autor dos dois gols noruegueses, Erling Haaland foi elogiado por Davide, que reconheceu a importância dos detalhes que levaram a eliminação brasileira. 

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“Sim, é um jogador de nível mundial, você pode pagar pequenos erros em uma competição como essa. Um jogo e você está fora. E hoje aconteceu conosco. Assumimos essa responsabilidade, sentimos muito, estamos nesse momento muito abatidos.”

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