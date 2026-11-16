Ancelotti faz ‘mea culpa’ sobre trabalho na seleção antes de amistoso contra Singapura

O técnico da Seleção do Brasil, o italiano Carlo Ancelotti, admitiu nesta segunda-feira, 16, que seu desempenho à frente da equipe pentacampeã mundial “não é suficiente” e que precisa “melhorar” os resultados e o futebol da equipe, após a derrota de 3-2 para o Japão no sábado. Na entrevista coletiva antes do último amistoso do ano, na terça-feira em Singapura contra a seleção local, Ancelotti foi sincero ao fazer um balanço de sua atuação como técnico do Brasil.

Em 21 partidas, o retrospecto de Ancelotti como treinador da seleção brasileira é de 12 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. “É um novo trabalho, eu gosto muito do que estamos fazendo, mas a minha avaliação é de que não é suficiente. Tenho que fazer mais e vou fazer mais”, declarou. “Gosto de estar aqui, gosto de estar na Seleção e tenho que melhorar.”

No cargo desde junho de 2025, Ancelotti admitiu que ainda tem trabalho pela frente para levar o Brasil de volta ao topo do futebol mundial. “Tenho que fazer mais para a Seleção voltar a ser competitiva. É muito tempo sem ser competitivo. Eu gosto de estar aqui e quero fazer mais para que a Seleção seja a mais competitiva do mundo”, disse o italiano, de 67 anos.

A derrota para o Japão rendeu duras críticas no Brasil, entre elas a do ex-jogador Romário, que pediu a demissão do técnico pelo futebol ruim e pelos resultados pobres da seleção brasileira.

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“Liberdade de expressão”

“É a liberdade de expressão e, em um país democrático, todo mundo pode opinar. Romário deu a opinião e é um direito de todos, que podem falar mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que Romário fala muito e é um direito dele”, comentou o treinador.

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Expulso ao final da partida contra os japoneses, Ancelotti não poderá ficar no banco de reservas contra Singapura. Ele anunciou quem ocupará o seu lugar e o trio de ataque para o amistoso de terça-feira. “Será Francesco (Mauri), que domina bem o idioma. Ele vai dar as instruções e depois eu estarei em contato com o Juan (coordenador técnico) da tribuna”, disse. “No time titular, vamos fazer algumas mudanças, mas no ataque vou começar com Estevão, Endrick e Vinícius.”

O italiano insistiu que o Brasil está em um período de testes para encontrar o grupo que deve ser a base do novo ciclo, visando a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. “O momento é claro que é de testes. Estamos testando novos jogadores. São avaliações muito positivas, sem citar todos por nome”, ressaltou. “Sempre esperamos jogar bem, mas é incompatível fazer testes, renovar e ter o time pronto. Pensamos que o time está no caminho correto.”

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Com 21 gols sofridos em seus 21 jogos como técnico da seleção brasileira, Ancelotti admitiu que precisa melhorar a defesa. “Neste momento, temos que avaliar o que estamos fazendo bem e o que temos que melhorar. Alguns aspectos contra o Japão mostraram que temos que evoluir mais no aspecto defensivo do que ofensivo”, disse.

O Brasil disputa na terça-feira, no Estádio Nacional de Singapura, a partir das 7h00 de Brasília, a última partida de 2026, um amistoso contra a seleção local.

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(Com AFP)