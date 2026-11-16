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Esporte

Ancelotti faz ‘mea culpa’ sobre trabalho na seleção antes de amistoso contra Singapura

Italiano foi sincero ao fazer um balanço de sua atuação como técnico do Brasil

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 08h58 | Atualizado em 16 nov 2026, 10h47
Homem de cabelos grisalhos, vestindo agasalho verde da seleção brasileira, fala ao microfone em coletiva de imprensa. Ao lado, uma bola de futebol e garrafas de água. Ao fundo, um painel azul com logotipos de patrocinadores.
Carlo Ancelotti, em Singapura: jovens são promissores - (Rafael Ribeiro/CBF)
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Ancelotti faz ‘mea culpa’ sobre trabalho na seleção antes de amistoso contra Singapura Priorize VEJA no Google

O técnico da Seleção do Brasil, o italiano Carlo Ancelotti, admitiu nesta segunda-feira, 16, que seu desempenho à frente da equipe pentacampeã mundial “não é suficiente” e que precisa “melhorar” os resultados e o futebol da equipe, após a derrota de 3-2 para o Japão no sábado. Na entrevista coletiva antes do último amistoso do ano, na terça-feira em Singapura contra a seleção local, Ancelotti foi sincero ao fazer um balanço de sua atuação como técnico do Brasil.

Em 21 partidas, o retrospecto de Ancelotti como treinador da seleção brasileira é de 12 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. “É um novo trabalho, eu gosto muito do que estamos fazendo, mas a minha avaliação é de que não é suficiente. Tenho que fazer mais e vou fazer mais”, declarou. “Gosto de estar aqui, gosto de estar na Seleção e tenho que melhorar.”

No cargo desde junho de 2025, Ancelotti admitiu que ainda tem trabalho pela frente para levar o Brasil de volta ao topo do futebol mundial. “Tenho que fazer mais para a Seleção voltar a ser competitiva. É muito tempo sem ser competitivo. Eu gosto de estar aqui e quero fazer mais para que a Seleção seja a mais competitiva do mundo”, disse o italiano, de 67 anos.

A derrota para o Japão rendeu duras críticas no Brasil, entre elas a do ex-jogador Romário, que pediu a demissão do técnico pelo futebol ruim e pelos resultados pobres da seleção brasileira.

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“Liberdade de expressão”

“É a liberdade de expressão e, em um país democrático, todo mundo pode opinar. Romário deu a opinião e é um direito de todos, que podem falar mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que Romário fala muito e é um direito dele”, comentou o treinador.

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Expulso ao final da partida contra os japoneses, Ancelotti não poderá ficar no banco de reservas contra Singapura. Ele anunciou quem ocupará o seu lugar e o trio de ataque para o amistoso de terça-feira. “Será Francesco (Mauri), que domina bem o idioma. Ele vai dar as instruções e depois eu estarei em contato com o Juan (coordenador técnico) da tribuna”, disse. “No time titular, vamos fazer algumas mudanças, mas no ataque vou começar com Estevão, Endrick e Vinícius.”

O italiano insistiu que o Brasil está em um período de testes para encontrar o grupo que deve ser a base do novo ciclo, visando a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. “O momento é claro que é de testes. Estamos testando novos jogadores. São avaliações muito positivas, sem citar todos por nome”, ressaltou. “Sempre esperamos jogar bem, mas é incompatível fazer testes, renovar e ter o time pronto. Pensamos que o time está no caminho correto.”

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Com 21 gols sofridos em seus 21 jogos como técnico da seleção brasileira, Ancelotti admitiu que precisa melhorar a defesa. “Neste momento, temos que avaliar o que estamos fazendo bem e o que temos que melhorar. Alguns aspectos contra o Japão mostraram que temos que evoluir mais no aspecto defensivo do que ofensivo”, disse.

O Brasil disputa na terça-feira, no Estádio Nacional de Singapura, a partir das 7h00 de Brasília, a última partida de 2026, um amistoso contra a seleção local.

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(Com AFP)

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