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Esporte

Ancelotti faz a coisa certa ao não pôr Endrick

A história do Brasil em Copas ajuda a entender a correta decisão do treinador

Por Fábio Altman, de Morristown, Nova Jersey 15 jun 2026, 16h38 | Atualizado em 15 jun 2026, 22h26
Jogador de futebol brasileiro, camisa 19 azul-marinho, comemorando um gol com a boca aberta e punho cerrado, em campo verde com torcida ao fundo
Endrick em amistoso contra o Egito: ele talvez ainda não esteja pronto (William Volcov / Brazil Photo Press/AFP)
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Direto ao ponto, como um centroavante enfiado na área: Carlo Ancelotti está certo em não pôr Endrick no time titular, ao menos por ora. A alegação do treinador: um atacante mais avançado, como o ex-atacante palmeirense, precisaria fazer marcação forte na saída de bola do adversário, postura que Endrick tem dificuldade em fazer acontecer. Ele gosta de voltar para buscar a bola mais atrás, e com isso acaba ficando fora de posição na hora de barrar os rivais. Como gosta de improvisar e tomar decisões de sua própria cabeça – o que não é necessariamente ruim, e que saudade de jogadores inventivos – ele não se encaixa na tal da “disciplina tática” do futebol de hoje.

Um modo de enxergar a correção de Ancelotti – sim, insista-se, segurar a onda de Endrick é bom passo – é voltar no tempo, para 1994, quando Carlos Alberto Parreira levou Ronaldo para passear nos Estados Unidos, e o resto é história, desde então.

Nos três amistosos antes da convocação, o menino de 17 anos arrebentou. “Jogava muito, não tinha como deixar de levá-lo para a Copa”, disse Parreira. “Dei um jeito, e convoquei cinco atacantes, ele e Romário, Bebeto, Müller e Viola. Todos entraram em campo, menos o Ronaldo”. O motivo, segundo Parreira: “Teria de remontar o esquema que imaginamos, e talvez Romário e Bebeto não tivessem o desempenho que tiveram”. Parreira, experiente e inteligente, sabia estar regando a carreira de um futuro cracaço. Ronaldo, ainda que pudesse ter ficado um pouco decepcionado, nunca reclamou, e agora agradeça a decisão de tê-lo no banco. Naquela Copa, aliás, mais de uma vez Ronaldo se aproximou dos jornalistas para brincar como criança: “Vocês não querem me entrevistar, não?”.

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Acompanhei aquela Copa com o repórter fotográfico de VEJA, Marcos Rosa, e inúmeras vezes vimos Ronaldo à margem, feliz por estar ali, filmando os colegas, como mostra a imagem que encerra este comentário.

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Achar que Endrick deva entrar, como salvador da pátria de chuteiras, é esquecer um capítulo fundamental da história do futebol brasileiro. Tê-lo em campo, mesmo contra Haiti e Escócia, equipes mais frágeis do que o Marrocos, seria um erro, resultado de pressões desnecessárias. Com um detalhe fundamental: Endrick não é Ronaldo.

O jogador Ronaldo filma o jogo da Seleção Brasileira contra a Itália, na Copa do Mundo de 1994
Ronaldo, em 1994, filmando a seleção: a passeio, mas como aprendizado para o futuro da carreira (Marcos Rosa/VEJA)
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